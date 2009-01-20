İlaç krizinde mutlu son

Acar ‘Bugün son’ dedi

Kârlılıkları artırıldı

'SGK başka protokol önerdi'

SGK ile TEB arasındaki ilaç alım protokolü krizi aşıldı. SGK’ın eczanelerle tek tek e-sözleşme imzalayacağını açıklayınca TEB ilgili bakanlarla biraraya geldi. Toplantılardan uzlaşma çıktıSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasındaki ilaç alım protokolü krizi aşıldı. SGK’nın, kendisini devre dışı bırakarak eczanelerle tek tek e-sözleşme imzalama planına karşı harekete geçen TEB yönetimi, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile bir araya geldi. Gece geç saatlere kadar süren toplantılar sonucu anlaşma sağlanınca SGK mensubu vatandaşların eczanelerden ilacı parayla alması riski ortadan kalkmış oldu.TEB, SGK ile imzalanan ilaç protokolü hükümlerinin uygulanmadığını belirterek protokolü feshettiğini duyurunca, SGK mensubu vatandaşların eczanelerden ilacı parayla alması ihtimali gündeme gelmişti. Krize müdahale eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in TEB’e yönelik, “Siz sorun çıkarmaya niyetliyseniz, o zaman diğer sözleşme, yani eczacıyla sözleşme gündeme gelir” sözlerinin ardından harekete geçen SGK, TEB’i devre dışı bırakarak eczacılarla tek tek e-sözleşme imzalama planını gündeme getirdi. TEB yönetimi ise ilaç protokolü imzalamanın yasal hakkı olduğunu savunarak SGK’ye karşı çıktı.TEB, eczacılardan topladığı dilekçeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göndererek yetkili kuruluş olduğunu vurguladı. Kriz sürerken, SGK’lıların 2 Şubat itibarıyla ilaçlarını parasını ödeyerek alması riski gündeme geldi.SGK Başkanı Fatih Acar, dün düzenlediği basın toplantısında, bir süredir görüşmekte oldukları eczacılarla, eczacı iskontosu, provizyon sistemi, avans ödemeleri, muayene katılım payı ve kâr oranları konusunda ilerlemeler kaydettiklerini söyledi. Acar, muayene katılım paylarının özel hastanelerden eczacılar yoluyla alınmaması konusunda anlaşma sağladıklarını kaydetti. Uzlaşılan hususlara rağmen Türk Ezacılar Birliği (TEB) ile ilaç alım protokolünün hâlâ imzalanamadığını belirten Acar, protokolün imzalanmaması halinde TEB’i devre dışı bırakarak bugün itibarıyla eczacılarla e-sözleşme imzalama yoluna gideceklerini söyledi.TEB Başkanı Çolak’ın ilk teması olan Akdağ görüşmesi olumlu sonuçlandı. TEB heyeti daha sonra da Bakan Çelik’le bir araya geldi. Toplantıdan sonra açıklama yapan Çelik, taraflar arasında daha önce 9 maddede mutabakat sağlandığını belirterek, “Arta kalan bir kaç husus da teknik düzeyde değerlendirildi. İmza altına alındı bu protokol. TEB kendi üzerine düşen olgunluğu, duyarlılığı, hassasiyeti bu konuda gösterdi” dedi. İmza altına alınan protokolde, cirosu düşük eczanenin devlete sattığı ilaçta indirim yapmaması ve eczanelerin genel karlılık oranlarının artırılması benimsendi. Protokolde, muayene ücretlerinin eczaneler üzerinden alınması uygulaması özel hastanelerde kaldırıldı. Protokole göre, devlet ve üniversite hastanelerindeki muayane ücretleri ise eczaneler üzerinden tahsil edilmeye devam edecek.TEB Başkanı Erdoğan Çolak ise, SGK’nın, anlaştıkları protokolün dışında yeni bir protokol önerdiğini bildirdi. “SGK ile anlaşılan noktalar protokole yansımadı. SGK kaos yaratmak istiyor” diyen Çolak, siyasileri muhatap gördüğünü belirterek, akşam saatlerinde ilgili bakanlar Akdağ ve Çelik ile bir araya geldi.51 Eczacı odası başkanı, yayınladıkları ortak bir deklarasyonla 24 bin eczacı adına TEB’in imzasını taşımayan hiçbir protokole izin vermeyeceklerini bildirdi. Deklarasyonda, “Bugün yapılan ise 22 bin 500 eczane adına sözleşme yapan, yetkisini yasalardan alan TEB’i hukuk dışı uygulamalar ile tartışmaya açmak ve devre dışı bırakarak eczacıların örgütlü gücünü kırmaktır. Bu tür tehditlere boyun eğmeyeceğiz” denildi.