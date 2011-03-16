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İLAÇ HIRSIZLIĞINDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI EDİRNE (A.A)

16 Mart 2011 12:06

-İLAÇ HIRSIZLIĞINDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI EDİRNE (A.A) - 16.03.2011 - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinden çok miktarda kanser ve romatizma ilacı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 2 ay önce TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden değeri 1 milyon lirayı aşan çok miktarda ilaç çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.E, H.B.K, İ.A, K.T, M.H.J.C.J, M.D, M.D, M.D, S.K, Y.E. ve A.A.A, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.B.K, M.H.J.C.J, M.D, M.D. ve A.A.A. ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi kurumlardan hırsızlık yapma'' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların daha önce Samsun, Trabzon, Zonguldak, Edirne, İzmir ve Ankara'da ilaç hırsızlığı yaptıkları, çaldıkları ilaçları Suriye uyruklu kişiler aracılığıyla sattıkları belirlendi. Zanlıların daha önce de sipariş üzerine tıp fakülteleri hastanelerinden 1.5 milyon lira değerinde ilaç çaldığı öğrenildi. TÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki eczaneden 13 Ocak 2011 tarihinde kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan, değeri 1 milyon liranın üzerinde olan ilaçlar çalınmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlığı 3 kişinin yaptığı tespit edilmişti.

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