T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'İlaç firmaları ucuz ilacı engelliyor'

Avrupa Komisyonu ilaç firmalarını, ucuz ilaçların Avrupa Birliği'ne girişini engellemek ya da geciktirmekle suçladı

29 Kasım 2008 02:00

Avrupa Komisyonu ilaç firmalarını, ucuz ilaçların Avrupa Birliği'ne girişini engellemek ya da geciktirmekle suçladı.

Avrupa Komisyonu büyük ilaç şirketlerini sert bir dille eleştiriyor... Komisyon'un hazırladığı raporda, büyük firmaların bu tutumlarının 2000-2007 yılları arasında birliğin sağlık hizmetlerinde yapılabilecek tasarruflarda 3 milyar Euro'luk bir kayba neden olduğu ifade edildi.

Komisyon ilaç firmalarının rakiplerinin pazara girişini engellemek için hukuki girişimde bulunduklarını da ekledi.

İlaç firmaları ise aldıkları önlemlerin hukuka tamamen uygun olduğunu savunuyor ve amaçlarının araştırma-geliştirme alanındaki yatırımları korumak olduğunu söylüyor.

Patent süresi dolduktan sonra ilaçların ucuz versiyonlarını (muadillerini) üreten ilaç şirketleri, ürünlerini Avrupa pazarına sokmakta sorun yaşadıklarını uzun süredir dile getiriyordu.

Avrupa Komisyonu, ilaç üreticilerinin bazen ucuz ilaçların Avrupa pazarına girmesini engellemek amacıyla üst üste çok sayıda başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Komisyon bir seferinde tek bir ilaç için, tam 1300 patent başvurusu yapılmasını bu duruma örnek gösterdi.

700 dava

Avrupa Komisyonu'nun raporu, benzer sorunların ulusal düzeyde de yaşandığını belirtiyor.

Raporda yaklaşık 700 patente ilişkin dava açıldığı, 200'den fazla marka adı konusunda ana ilaç firmasıyla ucuz ilaç üreten şirket arasında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bu anlaşmalardan yüzde 10'dan fazlasında, ucuz ilacın pazara girişi engellenmiş.

Avrupa Komisyonu'nun adil olmayan uygulamalar tespit edildiği takdirde ilaç şirketlerine büyük cezalar verebileceği kaydediliyor.

Komisyonun raporu, küresel ilaç sektörü üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD'nin 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanan yeni başkanı Barack Obama'nın da, ülkesinde ilaç maliyetlerini azaltmaya çalışması bekleniyor. (BBC)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24