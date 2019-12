İlaç deneylerinde 49 bebek öldü

Hindistan'da, Roche ve Novartis gibi firmaların 1 Ocak 2006'dan beri ilaçlarıyla ilgili yaptıkları klinik deneylerde 49 bebeğin öldüğü ortaya çıktı.



Başkent Yeni Delhi'deki Hindistan Tıbbi Bilimler Enstitüsü (AIIMS) yöneticisi Şakti Kumar Gupta, AFP'ye yaptığı açıklamada, The Times of India gazetesinin bu yöndeki haberini doğruladı.



Haberin ardından iç soruşturma başlatıldığını belirten Gupta, tüm klinik deneylerin iç etik kurulunun onayını aldığını, deneylerin Hindistan hükümetinin bu konudaki talimatlarına uygun olduğunu söyledi.



Gupta, bebeklerin hastalıklarının ne olduğunu açıklamamakla birlikte ölen bebeklerin hepsinin ağır hasta olduklarını ileri sürdü.

Gazetenin haberinde, olayın, Hindistan'da yürürlükte bulunan, her vatandaşa bir kamu kurumu ya da kuruluşunu sorgulama hakkı tanıyan ve "bilgi hakkı" olarak anılan kanun sayesinde "Fondation Uday" adlı bir hayır derneği tarafından ortaya çıkarıldığı kaydedildi.



Uday Başkanı Rahul Verma'nın Haziran ayında devlet hastanesi AIIMS'ye, 32 ay önce başlatılan klinik deneylerle ilgili sorular yönelttiği ve yanıtlarını bu ay aldığı belirtildi. Hastanenin yanıtlarında, 1 Ocak 2006'dan beri AIIMS'ye toplam 4 bin 142 bebek getirildiği, bunların 2 bin 728'inin bir yaş altında olduğu ve deney yapılan hastalardan 49'unun öldüğü, bunun da yüzde 1,18'lik bir ölüm oranına karşılık geldiğinin yazılı olduğu ifade edildi.



Uday'ın, hastaneden bebekler üzerinde denenen ilaçların isimlerini de istediği belirtilen haberde, hastaneden, İsviçreli Roche grubunun Rituxan adlı ilacıyla Japon Sankyo Pharma tarafından geliştirilen ve hipertansiyon için kullanılan bir ilaç ile Amerikalı Novartis firmasının geliştirdiği bir hipertansiyon ilacı olduğu açıklaması geldiği kaydedildi.



(AA)