İl yöneticilerinin 19 Mayıs törenine katılmamasına tepki

Zafer Partisi Konya İl Başkanı Salih Ümütkesmez, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk koyma törenine katılmayan il yöneticilerini eleştirdi. Ümütkesmez, “Vatanımızın işgalden kurtuluşunun ilk adımını oluşturan 19 Mayıs törenine bunların katılmaması çok manidar. Atatürk ve Cumhuriyetimizle sorunları nedir anlamak mümkün değil” dedi.

Konya'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Vali, AKP'li belediye başkanları, emniyet müdürü ve AKP’li milletvekili ile yöneticiler katılmazken, muhalefet partilerinin il başkanları çelenk sunma töreninde hazır bulundu.

Programa AKP'li başkanlar ve milletvekilleri katılmadı

Anıt alanında düzenlenen tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra gençler ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu birçok vatandaş, Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sözcü'nün haberine göre, Anıt Alanı'ndan, Kültür Park'a gerçekleştirilen Gençlik Yürüyüşü'nün ardından Amfi Tiyatroda başlayan Bayram Programına ise Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, askeri erkan, MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve muhalefet partilerinin yöneticileri katılırken, AKP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti.

"Hiç biri yoktu"

Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Vali, AKP'li belediye başkanları, emniyet müdürü ve AKP İl Başkanının katılmamasına Zafer Partisi Konya İl Başkanı Salih Ümütkesmez, tepki gösterdi. İl protokolünün törene katılmamasını “manidar” olarak değerlendiren Ümütkesmez, şunları söyledi:

"Zafer Partisi olarak bugün güçlü bir şekilde 19 Mayıs törenindeydik. Gençlerimiz, Andımız ve Atamızın Gençliğe Hitabını okuyarak katılımcılara güven ve moral oldular. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni’ne katılması gereken protokol üyelerinin başta Konya valisi, Konya belediye başkanları, rektörler… Hiç biri yoktu.

"En çok da MHP'nin orada olmaması dikkatimi çekti"

Cumhur İttifakı partilerinden de yetkili anlamında katılımcı yoktu. Vatanımızın işgalden kurtuluşunun ilk adımını oluşturan 19 Mayıs törenine bunların katılmaması çok manidar. Atatürk ve Cumhuriyetimizle sorunları nedir anlamak mümkün değil.

En çok da MHP'nin orada olmaması dikkatimi çekti. Bu ortamda Zafer Partisini kurmamızın önemini daha iyi anladım."

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