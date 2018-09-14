İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: Aydın'da şarbon hastalığı yok

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, son günlerde şarbon hastalığı ile ilgili haberlere değinip, \"Şu ana kadar ilimizde şarbon hastalığıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Şarbonla ilgili çok hassas çalışıyoruz. Aydın\'da ve ilçelerinde herhangi bir şarbon hastalığı sıkıntısı yok\" dedi.

Kurban Bayramı sonrası Aydın genelinde bazı vatandaşlar, şarbon nedeniyle ellerinde yara oluştuğu şüphesiyle hastanelere başvurdu. En çok başvurunun 40\'a yakın vakayla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne yapıldığı öğrenildi. Vatandaşların kestiği kurban etlerinden örnekler alarak tahlile yollayan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, şu ana kadar Aydın\'da şarbon hastalığıyla ilgili bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Aydın\'da şarbon hastalığı teşhisi konulduğu anda önce kendisinin haberinin olacağını belirten İl Sağlık Müdürü Cengiz Yavuzyılmaz, \"Son günlerde ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de vatandaşların şarbon hastalığı ile ilgili tedirginlikleri bulunuyor. Zaman zaman hastanelere de başvuruda bulunuyorlar. Şu ana kadar ilimizde şarbon hastalığıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Şarbonla ilgili çok hassas çalışıyoruz. Aydın\'da ve ilçelerinde herhangi bir şarbon hastalığı sıkıntısı yok\" dedi.



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