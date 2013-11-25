İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden sirke ‘bikini ve tayt’ vetosu

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Amasya’da özel bir sirke, ‘uygun değildir’ gerekçesiyle ailelerin gitmesini engelleyen mesajlar attığına dikkat çekti. Topal, “Bu mesajlarda, sirkteki kadınların ‘bikini ve tayt giymesi’ gidilmeme gerekçesi olarak gösteriliyor” dedi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde ahlak masaları mı oluşturuldu” diye soran Topal’ın, TBMM gündemine taşıdığı önergenin gerekçesi şöyle:

Özel bir sirk geçtiğimiz Pazar günü Amasya’da bir gösteri düzenlemiştir. Bu gösteri için Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul yönetimlerine okul öncesi öğrencilerinin faydalanması için ücretsiz bilet dağıtmıştır. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullardan bu biletlerin toplatılmasını istemiş ancak ailelere dağıtılan biletlerin toplatılamaması üzerine velilere telefon ve mesaj yolu ile iletişime geçerek bu gösterinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygun görülmediği mesajı iletilmiştir. Ailelere iletilen uygun görülmeme mesajının gerekçesinin ise sirkteki gösteri yapan kadınların “bikini ve tayt giymesi” olarak açıklanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı il genelinde düzenlenecek sosyal aktiviteleri denetleme yetkisi var mıdır?

Okul öncesinde eğitimi alan öğrencilerinin bikini ve tayt ile gösteri yapan insanları görmesinde ne gibi sakıncalar vardır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde ahlak masaları mı oluşturulmuştur?

Velilere “İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygun görülmemiştir” mesajı gönderildiğinden bilginiz var mıdır?

Biletleri toplatma girişiminde bulunanlar hakkında inceleme başlatılmış mıdır? İnceleme başlatıldı ise kimler hakkında işlem başlatılmıştır? Eğer inceleme başlatılmadı ise neye dayanarak inceleme başlatılmamıştır?