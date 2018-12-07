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İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA GÖREVLİ 41 ASKERE GÖZALTI KARARI  (1)

  Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi

07 Aralık 2018 12:09

 

Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA
FETÖ\'nün TSK\'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ\'nün \'mahrem imamları\'yla irtibatta olduğu belirlenen 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 teğmen, 29 astsubay, 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

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