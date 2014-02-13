'İl-ilçe seçim kurallarının yapısını bozacak hakim-savcı atamalarını niçin yaptınız?'

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Seçimlere 44 gün kalmışken, il-ilçe seçim kurallarının yapısını bozacak bu hakim-savcı atamalarını niçin yaptınız? Bu atamalarla seçim hazırlık ve yönetimi için gereken iş ve işlemleri olumsuz etkilenmeyecek mi? “ diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesiyle tartışmalı durumu Meclis gündemine taşıdı.

Seçim Yasası ne diyor?

Önergesinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 15. Maddesine göre “İl seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki üyeden oluşur. Kurulun, hâkimlerden iki de yedek üyesi vardır. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar” düzenlemesinin yer aldığını anımsatan Umut Oran, aynı kanunun 18. Maddesine göre: “İlçe seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hâkimin kurulun başkanı” olduğunu da işaret etti.

HSYK’nın 11 Şubat 2014 tarihinde yayınladığı İdari ve Adli Yargı Mazeret ve Mesleğe Kabul Kararnamesi ile 43’ü idari, 123’ü ise adli olmak üzere toplam 166 savcı ve hakimin görev yerini değiştirdiğini belirten Umut Oran’ın, Adalet bakanı’ndan şanıt beklediği sorular şöyle:

- Bu kararın alınmasında belli hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmesi suretiyle il ve ilçe seçim kurulları başkanlarının değiştirilmesi etken olmuş mudur?

Yalova, Kırkkale, Ankara, Diyarbakır, Muğla, Bakırköy

- Özellikle Yalova Hakimi’nin Kırıkkale’ye, Yargıtay Tetkik Hakimi’nin Ankara’ya, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nın Muğla’ya, Ovacık Hakimi’nin Bakırköy’e atanması kararlarının arkasında bu yönde bir talep olduğu iddiaları doğru mudur?

Seçim kurulları başkanları değişti mi?

- 10 Şubat 2014 tarihinde 30 Büyükşehir’de ilçeleriyle birlikte il ve ilçe seçim kurulu başkanları kimdir, HSYK’nın 11 Şubat Tarihli 340 sayılı İdari ve Adli Yargı Mazeret ve Mesleğe Kabul Kararnamesi yayınlandıktan sonra bu il ve ilçelerde, il ve ilçe seçim kurulu başkanları kim olmuştur?

Amaç seçim kurallarını değiştirmek mi?

- 30 Mart 2014 yerel seçimlerine sadece 44 gün kalmışken, il-ilçe seçim kurallarının yapısını bozacak bu atamaları niçin yaptınız? Bu atamalarla seçim hazırlık ve yönetimi için gereken iş ve işlemleri olumsuz etkilenmeyecek mi?