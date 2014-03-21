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İl il kadın adayların yüzdesi

30 Mart seçimlerinde Çorum, Bingöl ve Karabük’te hiç kadın aday gösterilmedi

21 Mart 2014 02:04

Kadın Koalisyonu yerel seçimler öncesinde il il kadın adayların dağılım haritasını yayımladı. Haritaya göre, Türkiye’de Diyarbakır hariç hiçbir şehirde kadın aday oranı şehirdeki tüm adayların yüzde 15’indan fazla değil. İstanbul’da kadın adayların oranı yüzde 13.5, Ankara’da yüzde 10.2 ve İzmir’de yüzde 10. Çorum, Bingöl ve Karabük’te ise hiç kadın aday yok.

Kadın Koalisyonu’nun yayımladığı kadın adaylar haritası şöyle:

Haritanın büyük versiyonunu görmek için tıklayınız

Haritada işlenen istatikler için tıklayınız

 

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