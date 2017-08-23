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İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

MANİSA, (DHA)- MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan paylaşımda, operasyon sırasında hırsızlık yaptığı görülen polisin görevden uzaklaştırıldığını ve polis başmüfettişlerince olayın soruşturmasının devam ettiğini bildirdi

23 Ağustos 2017 00:46

MANİSA, (DHA)- MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan paylaşımda, operasyon sırasında hırsızlık yaptığı görülen polisin görevden uzaklaştırıldığını ve polis başmüfettişlerince olayın soruşturmasının devam ettiğini bildirdi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan ve bir polisin operasyon sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yayımladı. Emniyet Müdürlüğü\'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Sosyal medyada Manisa Polisi hakkında çıkan birtakım haberler ile ilgili olayın gerçekleştiği 5 Eylül 2016 tarihinde tespit edilen personel hakkında görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilmiş, ayrıca adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Halen idari soruşturması Polis Başmüfettişlerince takip edilmekte, adli yargılanması ise ilgili ceza mahkemesinde devam etmektedir.\"

 

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