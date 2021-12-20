Il Divo üyelerinden Carlos Marin, 53 yaşında hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Il Divo grubunun vokalistlerinden Carlos Marin, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Grup arkadaşları David Miller, Sébastien Izambard ve Urs Bühler; Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımla baritona veda etti.

"Büyük bir üzüntüyle dostumuz ve partnerimiz Carlos Marin'in hayatını kaybettiğini duyuruyoruz" diyen Il Divo üyeleri, "17 yıldır dördümüz bu inanılmaz Il Divo yolculuğundaydık. Değerli arkadaşımızı özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

16 Aralık'ta grup, Marin'in hastanede olduğunu açıklamıştı.

Marin'in ölüm nedeni ile ilgili direkt bir açıklama yapılmasa da, İspanyol medyası baritonun Britanya'nın Manchester kentinde bir hastaneye kaldırıldıktan sonra entübe edildiğini iddia etmişti.

Il Dico, "hastalık" nedeniyle Britanya'da aralık ayında vereceği konserleri bir sene ertelemişti. Marin, son olarak bu ay başında sahneye çıkmıştı.