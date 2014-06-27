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İl dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı

MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin 2014 yılı isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi

27 Haziran 2014 13:21

İl dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin MEB web sitesinden yer değiştirme sonucu öğrenmek için TC kimlik numarasıyla giriş yapması yeterli.

MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin 2014 yılı isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. MEB'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda alınmıştır.

Onay bürolarınca başvuruları uygun bulunarak onaylanan 31 bin 315 öğretmenden, Yönetmelik hükümlerine göre, bilgisayar ortamında 557973321 kur’a numarasıyla yapılan değerlendirme sonucunda; 17 bin 845 öğretmenin yer değiştirmeleri gerçekleştirilmiştir.

Yer değiştirme sonucunuzu görmek için tıklayınız

 

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