İl Başkanı ve İlçe Başkanı arasındaki gerginliğin ardından CHP Erzurum'da toplu istifa

Erzurum’da CHP İl Başkanı Bülent Oğuz ve Horasan İlçe Başkanı Hüseyin Keleş arasındaki gerginlik istifa getirdi.

Horosan İlçe Başkanı Hüseyin Keleş ise il başkanının, ilçe başkanlarını yok sayarak kentte tek başına siyaset yürüttüğünü öne sürerek, “Ben burada 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Ben seçilmiş bir başkanım. Genel merkez yazarsa görevden alındığımı kabul ederim” ifadelerini kullandı. İstifa eden üyeler de “Yapılan çalışmalardan haberimiz olmuyor. İl başkanı bizleri yok sayarak siyaset yürütüyor. Tepki için istifa kararı aldık” diye konuştular.