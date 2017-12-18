İKV/Zeytinoğlu: Avusturya Hükümeti’nin Türkiye yaklaşımı endişe verici

İstanbul, 18 Aralık (DHA) –Avusturya’da yeni kurulan koalisyon hükümetinin programında yer alan Türkiye karşıtı ifadeler hakkında bir mesaj yayınlayan İktisadi kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Avusturya Hükümeti’nin Türkiye yaklaşımı endişe verici” dedi.

Zeytinoğlu, Avusturya’da merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve aşırı sağ Özgürlük Partisi arasında kurulan yeni hükümetin, Türkiye ile AB müzakerelerini bitirmeyi ve bu amaçla AB içinde müttefikler bulmayı programına aldığını ve endişe verici olan bu durum AB içinde giderek artan miyopluk ve vizyonsuzluğun son örneği olduğunu söyledi. Daha önce diğer AB ülkelerinde de görülen aşırı sağ akımların güçlenmesi ve merkez sağın daha sağa kayması olgusunu Avusturya’da da gözlemlendiğini ve bu yabancı düşmanı, göç ve AB karşıtı akımların AB’nin giderek içe kapanmasına ve yakın çevresi için bir ilham kaynağı olmaktan uzaklaşmasına neden olduğunu kaydetti.

Avusturya gibi Avrupa kültürünün en önemli kaynaklarından birini oluşturan bir ülkenin Türkiye’nin Avrupa’nın geleceği için önemine vakıf olamaması ve sunacağı tek önerinin müzakerelerin kesilmesi yönünde olması son derece üzücü olduğunu belirten Zeytinoğlu, ”Avusturya’da yeni kurulan hükümetin bu önerisinin AB’de fazla taraftar bulacağını düşünmesek de, AB’nin Türkiye’ye yönelik olarak çok daha inovatif ve vizyoner yaklaşım ile politikalar geliştirme gereğini vurgulamak istiyoruz” dedi.