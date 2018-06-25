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Ekonomi

İKV: OHAL sona ermeli, yapısal reformlara hız verilmeli

Deniz Tok / İstanbul, 25 Haziran (DHA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından, OHAL'in sona ermesi ve ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilm

25 Haziran 2018 15:00

Deniz Tok / İstanbul, 25 Haziran (DHA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından, OHAL\'in sona ermesi ve ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi çağrısında bulundu.
Seçimlere ilişkin bir açıklama yapan Zeytinoğlu, seçimlerin ardından ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:
\"Yeni dönemde ülkemiz için önemli bir çıpa olan AB sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik gerekli adımların atılması, OHAL\'in sona ermesi, ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi ve siyasi alanda demokratik bir hukuk devletinin gereği olan ilerlemelerin sağlanmasını bekliyoruz.
\"Dünya dengelerinin değiştiği, ticaret savaşlarının dünyadaki üretim ve tüketim eğilimlerini etkilediği, yakın bölgelerde çatışma ve istikrarsızlığın devam ettiği kırılgan bir uluslararası ortamdan geçmekteyiz.
\"Ekonomideki sorunların aşılması ve kalkınma hamlesinin devamı açısından, uluslararası sermaye akışlarının sağlanması için AB çıpasının geçerlik kazanması ve reformlara geri dönülmesi elzemdir.
\"Türkiye’de güçlü yürütmenin yanında etkili bir yasama ve bağımsız yargının da bu yeni dönemde pekişeceğini ümit ediyoruz.\"

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