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Ekonomi

İKV: Almanya'da koalisyondan beklentimiz ilişkilerin düzelmesi

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Almanya’da Sosyal Demokratların hafta sonu yapılan oylamasında CDU ile büyük koalisyona onay vererek, beş aydır devam eden belirsizliği bitirmesiyle SPD-CDU koalisyon hükümetinin kurulmasının önündeki engelin kalkmasını yorumlayan

05 Mart 2018 19:02

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Almanya’da Sosyal Demokratların hafta sonu yapılan oylamasında CDU ile büyük koalisyona onay vererek, beş aydır devam eden belirsizliği bitirmesiyle SPD-CDU koalisyon hükümetinin kurulmasının önündeki engelin kalkmasını yorumlayan İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Koalisyondan beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi” dedi ve ekledi:
“Almanya’da 24 Eylül 2017 tarihindeki seçimlerden sonra hükümet arayışları bugüne kadar devam etti. AB’nin lokomotif ülkesinde beş aydır hükümetin kurulamaması Birliğin önemli süreçlerini de etkiledi. Brexit süreci ve Brexit sonrasında AB yapısında gerçekleştirilecek reformlar için Almanya’nın liderliği önemli. Hıristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar arasında kurulması beklenen koalisyonun SPD üyeleri tarafından yüzde 66 ile kabul edilmesi beş aydır devam eden belirsizliği sona erdirdi. Bu gelişmeyi önemsiyoruz. AB ülkeleri ile yoğun dış ticaret ve yatırım ilişkileri bir yana, AB hedefinin Türkiye açısından önemini de düşünürsek, güçlü bir AB’nin Türkiye için de ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkar.\"
Zeytinoğlu, kurulması kesinleşen CDU-SPD koalisyonunu yoğun bir gündemin beklediğini hatırlatırken, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin düzeltilmesi ihtiyacını da vurguladı:
“Koalisyon görüşmeleri başlarken, iki Parti taslak bir anlaşma üzerinde uzlaşmışlardı. Bu taslakta Türkiye ile ilişkilere de değinilmişti. AB çerçevesinde Almanya’nın Türkiye ile yeni fasılların açılmasını desteklemediği ve gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği süreçlerinde de Türkiye’ye yeşil ışık yakılmaması görüşünde olunduğu belirtilmişti. Bu yaklaşım Türkiye-AB ilişkilerini çıkmaza sokar. Koalisyonun Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için yeni adımlar atması gerekiyor. Umarız Başbakan olarak dördüncü Dönemine girecek olan Sayın Merkel bu konuda basiretli davranır ve AB ile Türkiye arasında yakın ilişkilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu dönemde Türkiye ile ilişkileri canlandırmak için adımlar atar.”

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