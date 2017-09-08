İKÜ ile İSOV işbirliği protokolü imzaladı

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile İstanbul Sanayi Odası Vakfı arasında,üniversite-sanayi işbirliğinin önünü açan, staj ve eğitim anlaşmalarının yer aldığı bir protokol imzalandı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Meslek Yüksekokulu ile İstanbul Sanayi Odası Vakfı(İSOV) arasında,üniversite-sanayi işbirliklerinin önünü açan staj anlaşmalarının yer aldığı bir protokol imzalandı.Meslek Yüksekokulu programlarında üniversite-sanayi işbirliğine önem veren İKÜ, İSOV ile imzaladığı protokol aracılığıyla sektörel eğitimin desteklenmesine yönelik önemli bir adım daha atmış oldu. İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ile İSOV Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın imzaladığı protokol kapsamında öğrencilerin zorunlu stajlarını İSOV üyesi firmalarda yapması sağlanacak; mezuniyet sonrasında da yine İSOV üyesi firmalarda istihdam edilebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunulacak. Bunun yanı sıra İKÜ’de, İSOV pilot okul öğrenci ve öğretmenleri ile İSOV üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları düzenlenecek;firmalar ve pilot okullarlabirlikte ortak projeler gerçekleştirilecek.Yine İSOV pilot okullarında eğitimi verilen alanlara uygun yüksekokul bölümleri açılması için çalışmalar yürütülecek, gerektiğinde teknik eğitimleri üniversite çatısı altında gerçekleştirilecek.

Üniversite-sanayi işbirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen toplantıda,İSOV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cengiz Kaya ve Halil Demir Kaya ile İKÜ Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri de hazır bulundu.

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