İktisat profesörü Şener: Rusya'yı SWIFT’ten çıkarmak kısa vadede sorunu çözmez ama uzun vadede ciddi zarar verir

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, iktisat profesörü Sefer Şener, Avrupa Komisyonu’nun bazı Rus banklarının SWIFT sisteminden çıkarılacağını açıklamasına ilişkin olarak, "Rusya’ya verilecek en büyük zarar ekonomik zarardır. İnsanlar belirli bir hayat düzeyine ulaştı ve bu düzenden vazgeçmeyeceklerdir. O yüzden bence ekonomik mücadele son derece anlamlı ve verilebilecek en büyük zararlardan bir tanesi" diye konuştu.

Prof. Şener, Hürriyet'e yaptığı açıklamada; ekonomik yaptırımların Rus halkının direncini kıracağına dikkat çeken Şener, "Rusya’nun SWIFT sisteminden çıkarılması demek Rusya’nın ihracatı ve ithalatının çok ciddi sıkıntıya girmesi demek. Her şeyi de kilitlemez, alternatif sistemler kurulabilir ancak bu hem maliyetli olur hem de uzun sürer. Güvenilirliği de düşüktür. SWIFT sistemi dışında bankaların ödeme yapma olanağı yok şu anda" dedi.

Prof. şöyle konuştu:

"Rusya ne yapabilir? Yasaklanmayan başka ülkeler üzerinden bunu gerçekleştirebilir, tıpkı İran’ın yaptığı gibi. Bunun bedelini Rusya’nın ticaret yaptığı başta AB olmak üzere Türkiye gibi ülkeler de öder. Bu yüzden Almanya, İtalya gibi ülkeler çekimser kalıyor. Şu anda Rusya’yla 33 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz var. Turizm hariç. AB, doğalgazın yüzde 40’tan fazlasını Rusya’dan alıyor. SWIFT kaldırılırsa bu işlemler nasıl yapılacak? Yasaklanmayan başka devletler üzerinde gerçekleştirebilir ama dediğimiz gibi çok sıkıntılı bir sistemdir. ABD, İran’ya yaptığı gibi Ruslarla ticareti yasaklayan, Rus bankalarla ilişkiyi yasaklayan bir yaptırım getirirse o zaman çok daha büyük etkileri olur. Tek başına SWIFT’ten çıkarmak kısa vadede sorunu çözmez ama uzun vadede ciddi zarar verir."

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