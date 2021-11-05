İktisat profesörü Korkmaz: AKP militan kadrolar yaratmak için yoksulluğu kullanıyor

İktisat profesörü ve Yeniçağ yazarı Esfender Korkmaz, “AKP İktidarı neden yoksul istiyor?” kritik ettiği bugünkü yazısında Türkiye’de gelir dağılımında bozulmanın yeni ve AKP iktidarında sürekli arttığını yazdı.

“Hükümetin uygulamada yanlışları Ekonomiyi enflasyon kur tuzağına düşürdü. Ancak bir iktidar bu kadar yanlış nasıl yapar? O zaman da insanın aklına ''yoksa AKP iktidarı bilerek mi halkı yoksullaştırdı'' sorusu takılıyor” diyen Korkmaz, TÜİK’in 2005 ile 2020 verilerini kıyasladı, “Gelir dağılımındaki bozulmanın nedenlerinden birisi enflasyondur. Özellikle sabit gelirlilerin satın alma gücü düştü. Artan işsizlik yoksulluk yarattı. AKP iktidarı, kamu-özel işbirliği anlaşması yoluyla, devlet imtiyazları ile, kamu bankaları yoluyla, bir kesimden bir kesime gelir ve servet transferi yaptı. Cari açık, kaynak ve servet kaybı demektir. Topyekun yoksullaşma yarattı. Kur artışları, döviz borcu olanları ve halkı yoksullaştırdı” diye yazdı.

Gelir dağılımı ve yoksullaşmanın ekonomik ve sosyal istikrarı bozduğunu yazan Korkmaz özetle yazısına şöyle devam etti:

“AKP iktidarı yoksulluğu kullanıyor. İşsiz ve yoksul kalanlara iş yaratmak yerine, para dağıtıyor. Biat kültürü oluşturuyor.

Cemaatlere vakıflara kamu kaynaklarını, merkez devlet ve belediyelere dağıtarak, vakıf mallarını tahsis ederek, militan kadrolar yaratıyor. TÜRGEV'in bir toplantısında bu durum açıkça görüldü. AKP işsiz, yoksul ve parasız kalanları bu alanlara çekiyor ve kullanıyor.

Yaşadıklarımız hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun içindir ki aklı selim sahibi olanlar AKP içinden bu işlere itiraz ediyor ve ayrılıyor.”