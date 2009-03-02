İktidarsızlık, ölümcül hastalıkların belirtisi!

Erkeklerde cinsel iktidarsızlığı ölümle sonuçlanabilen kalp, damar, tansiyon, diyabet hastalıklarının belirtisi olabiliyor.



Türk Androloji Derneği Genel Sekreteri ve Mersin Üniversitesi (M.E.Ü.) Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Çayan, erkeklerde cinsel iktidarsızlığın ölümle sonuçlanabilen kalp, damar, tansiyon, diyabet hastalıklarının belirtisi olabileceğini söyledi.



Toplumda erkek egemen izleniminin önyargı oluşturduğunu, bu nedenle erkeklerin cinsel fonksiyon bozukluklarında doktora gitmediğini belirten Prof. Dr. Selahattin Çayan, toplumda ön yargıyı yıkmak için Bayer Türk'ün desteğiyle derneğin uygulamaya koyduğu ‘Erkek erkeğe sağlık konuşuyoruz’ projesini başlattıklarını söyledi. Proje kapsamında hazırlanan ‘Erkek Sağlığı TIR'ının illerde erkekler üzerinde sağlık taraması yaptığını anlatan Prof. Dr. Çayan, şöyle konuştu:



“Toplumda yer edinmiş belirli kural var. Erkekler ailenin temel direğidir. Eve para götürür, eşine çocuklarına bakar, yani evinde iktidardır. Ama cinsel sorunlar iktidarsızlık anlamına gelir. Erkek için çekilmez sorundur. Erkekler cinsel sorunlarını anlatmaktan, doktorla paylaşmaktan çekiniyor. Kadınlar böyle sorunlarında yüzde 90 oranında doktora giderken, erkeklerde bu oran yüzde 10'a düşüyor. Şunun toplumda iyi bilinmesi gerekiyor. Cinsel ilişkilerde kişisel ya da partnerle yaşanan sorunların arkasında büyük rahatsızlıklar çıkabilir. Erkekteki cinsel fonksiyon bozukluğunun büyük bölümü kan dolaşım sistemindeki rahatsızlıktan oluşur. Cinsel iktidarsızlık, kalp, damar, tansiyon, kolesterol, diyabet gibi sonu ölümle biten rahatsızlıkların ilk belirtisi olabilir.“



Prof.Dr. Çayan, stresten uzak durma, yağlı yiyeceklerden kaçınma, sigara içmeme, alkol tüketmemenin ömrü ve cinsel yaşam süresini uzattığını ekledi.

