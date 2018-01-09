"İktidarın en büyük hatası kendi yalanına inanmak, herkesi saf kendisinin kurnaz olduğunu sanmak"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, iktidarın en büyük hatasının kendi yalanına inanmak olduğunu söyledi. Muratoğlu, "Daha zenginiz, çok hızlı büyüyoruz, tasarruflarımız yükseldi" gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "İktidar herkesi saf kendisini ise kurnaz olduğunu sanıyor" dedi.

Muratoğlu'nun "Yabancının aşkının sonu hicran dolu!" başlığıyla (9 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Daha zenginiz… Çok hızlı büyüyoruz… Tasarruflarımız yükseldi… Yatırımlarımız çok hızlı artıyor… Hani nerede? Kâğıtta yazıyor işte!

Peki, ne anladık biz bu iyi gidişten? Hem bize yansımıyor, hem de yatırımı kaçırıyor.İktidarın en büyük hatası kendi yalanına inanmak herkesi saf kendisinin ise kurnaz olduğunu sanmak…

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Yabancılar neden bavulunu toplayıp gider? Zararı olduğu gibi kabul eder. Böyle dinamik bir pazarı kim kaybetmek ister? Söz konusu olan dünya devi şirketler.

Öyle Türkiye'ye küçük ve orta ölçekli yatırım yapmış, temsilcilik açmış şirketlerden bahsetmiyorum. Onlardan haberimiz bile olmuyor.

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Sadece elektronik markette Elektro World, Best Buy, Saturn, Electronic Partner, Darty Türkiye'den çekildi. Zaten kaç tane gelmişti ki?

Hemen hemen her sektörde durum böyle… Umutlarla gelen, hüsranla ayrılıyor.Gelecek olanlar da vaz geçiyor. Yeni yatırım zaten yok. Açılan ihalelere girecek şirket bulunamıyor.

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İşin farklı bir boyutu daha var. Giden gitsin sen şarkılar söyle ardından, biz bize yeteriz de diyemiyoruz. Zira bizimkiler de gidiyor! Türkiye'de yaşayanların yurtdışına yaptıkları yatırım tutarında ciddi oranlı bir yükselme söz konusu.

Senin kendi özel sektörün yatırım yapmıyor, elin adamı mal mı gelip burada yatırım yapsın? Doğrudan gelen yatırım yıllık 20 milyar dolardan, 8 milyar dolara kadar indi.

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Hiç yoktan iyi değil mi? Değil! Yerli yatırımcıdan da yılda 7 milyar dolar gider oldu dışarıya… Bakın; Sıcak paradan, giden mevduattan hiç bahsetmiyorum bu arada…“Ekonomi kötü diye gidiyorlar” diyen çıkabilir. Sadece o değil! Bu şirketler birçok kriz ve bunalım gördüler. Yerlerinden kımıldamadıkları gibi yatırımlarını artırdılar.

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Peki, bu finansal göçün sebebi ne?

Sorun “hukuk sisteminin” çökmesi! Keyfe keder yönetilen, hukuk sisteminin doğru dürüst çalışmadığı bir ülkede neye yatırımını yapıp, hakkını nasıl koruyacaksın?

Defalarca kanunların değiştiği, genelgelerin yayınlandığı bir ülkeye nasıl adapte olacaksın. Para vermeden selam alamadığın yerde nasıl iş yapacaksın?

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Tamam, dünyada para boldu, o çiçekler artık soldu. Çin'de yabancı sermaye yatırımları hızla geriliyor. Rusya sermaye kaybediyor.

Türkiye'yi sevmemek dünyada moda oldu, imajımız dibe oturdu. Bu aşkın da sonu, ne yazık ki hicran, gözyaşı dolu!