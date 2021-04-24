İktidarın çaresizliği: İlk kez bir bakan feda edildi, 128 milyar kampanyasına karşı plansız savunma

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde AKP iktidarının son dönemde yaşadığı sorunlar ve muhalefetin moral üstünlüğü konuları ele alınacak. Ayrıca ekonomi, iklim krizi ve tiyatro yaşamı da programın gündemleri arasında.

Program konukları: Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Genco Erkal, siyasetçi-iktisatçı Nesrin Nas, gazeteci-yazar Fehmi Koru, Açık Radyo yayın yönetmeni ve iklim aktivisti Ömer Madra, ekonomist ve T24 yazarı Barış Soydan.

Tele1’de 21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın konuları şöyle sıralanıyor:

- AKP iktidarında bir ilk: Erdoğan yolsuzluk iddiasıyla bir bakanını feda etti. Muhalefet moral üstünlüğü ele geçirdi.

- 128 milyar doların sırrı: Hukuki sorumluluk kimde; dava açılabilir mi?

- Biden yönetimi ile ilk “soğuk temas”.

- Uluslararası zirvenin ardından iklim krizi.

- Politik tiyatro ile geçen 60 yıl ve ifade özgürlüğü.

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi akşamı saat 21.00’de Tele1’de...