“İktidarı boyunca işsizlikte ilerleme kaydedemeyen AKP’nin söylemlerinin içi boştur”

TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, hükümetin işsizlikle mücadele etmediğini, işsiz sayısının 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi olduğunu söyledi. Özdemir, ekim ayında yüzde 11,8 olan işsizlik oranının kasım döneminde yüzde 12,3'ye yükseldiğine dikkat çekti. Özdemir, AKP'nin 15 yıldır işsizlik sorununda bir ilerleme kaydedemediğini söylerken "Bu iktidarın istikrar ve büyüme söylemlerinin içi boştur” dedi.

Özdemir, “15 yıldır ülkeyi tek başına yöneten Adalet ve Kalkınma Partisinin öngörüsüz ve başarısız politikaları neticesinde, bugün ülkemizin içinde bulunduğu sorunların başında; güvenlik, terör saldırıları, ekonomik darboğaz, işsizlik ve refah kaybı gelmektedir” dedi.

“2014 yılından bu yana ülkeyi ‘Fiili Başkanlık Sistemi’ ile yöneten AKP iktidarları döneminde, işsizlik sorunu gündeme alınmadığı gibi korkunç boyutlara ulaştı” diyen Özdemir şunları söyledi:

“TÜİK’in bugün açıkladığı resmi ‘İşgücü İstatistikleri’ verilerine göre, iş arayıp da bulamayan işsiz sayısı 2016 yılı Kasım döneminde 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu. Ekim ayında %11,8 olan işsizlik oranı Kasımda %12,3 seviyesine yükseldi. Ve en önemlisi de, 15-24 yaş aralığında olan 13 milyon genç nüfusumuzdaki işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla %22,6 olan en yüksek seviyeye çıktı. Bu oran, 2001 krizinin yaşandığı dönemden çok daha yüksek."

“Hükümetin her yıl en az 1 milyon kişiye yeni , iş imkânı yaratmak zorunda olduğunu" söyleyen Özdemir, “Her 4 gençten 1’inin işsiz olduğu ülkemizde işsizlik sorununun çözümü noktasında hükümet, somut politika ve stratejiden yoksundur. Ve ayrıca istihdam artışını sağlamanın üretimi artırmakla sağlanacağı olan bilimsel gerçeklikten de uzaktır” diye konuştu.

“Geçtiğimiz hafta şaşkınlıkla izlediğimiz iş dünyası ile istihdam pazarlığı bu iktidarın işsizlik sorununa bakışını da ortaya koyduğunu” ileri süren Özdemir, “Politika üretmekte aciz olan hükümet, Nisan ayında yapılacak referanduma kadar kısa vadede işsizliği düşürmek için iş dünyası ile ‘Bir İşçi De Sen Al’ kampanyası başlattı. 15 yıldır işsizlik sorununda bir ilerleme kaydedemeyen ve hatta iktidarları süresince işsizliğin korkunç boyutlara ulaştığı bu iktidarın istikrar ve büyüme söylemlerinin içi boştur” dedi.