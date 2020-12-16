İktidar ve muhalefetin görüşmekten çekindiğini söyleyen Cüneyt Özdemir'e Gergerlioğlu'dan yanıt

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'ya gittiğini fakat hem iktidarın hem de muhalefetin kendisiyle görüşmekten çekindiğini söyledi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise bugün yaptığı paylaşımda Özdemir'e, "Buyurun, gelin Cüneyt Bey, ben çekinmem" dedi.

Cüneyt Özdemir'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün Ankara’dayız ama garip olan şu hem muhalefet hem de iktidar bizimle görüşmekten çekiniyor.

Herkes kendi mahallesine konuşmaya o kadar alışmış ki kimse risk almak istemiyor... Çok acayip...

Gazeteci yalnızlığı diye bir şey var..."

Gergerlioğlu, Özdemir'in paylaşımının alıntılayıp şunları yazdı:

"Buyrun, gelin Cüneyt bey

Ben çekinmem!

Düşüncelerimizin kamuoyunca değerlendirilmesini isteriz"