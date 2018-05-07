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"İktidar partilerinin bu tavrı Pensilvanya'ya hizmet ediyor; çünkü MHP de iktidarda"

"İktidar partisi demiyorum, iktidar partileri diyorum"

07 Mayıs 2018 15:07

Karar yazarı Hakan Albayrak, cumhurbaşkanı adayları için imza veren vatandaşlara "FETÖ şüphelisi muamelesi yapan" MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Albayrak, eleştirisinde, "meşru siyasetteki meşru rakiplerine meşru bir yolla destek veren vatandaşlara FETÖ şüphelisi muamelesi yapma eğilimi gösteren iktidar partileri var" ifadesini kullandı. "İktidar partileri" ifadesini açan Albayrak, "İktidar partisi demiyorum, iktidar partileri diyorum. MHP de iktidarda" diye yazdı.

Albayrak "Olur şey değil" başlığıyla yayımlanan yazısında "iktidar partileri" ifadesi hakkında şunları yazdı:

Geçen yazımda CHP, SP ve İYİ Parti’yi “FETÖ ile mücadelede kurunun yanında yaşın da yakılmasına son vereceğiz ama ülkemize kasteden bu korkunç terör örgütü ile kararlı mücadele bizim iktidarımızın da öncelikleri arasında yer alacak” demediği için eleştirmiş ve bu muhalefet partilerine şöyle seslenmiştim: “FETÖ ile kararlı mücadeleye devam etmenin gereğini vurgulamazsanız, örgüt mensuplarının çözülmesini önlemek için seçim sonrasına dair ümitler dağıtan Pensilvanya’nın değirmenine su taşımış olursunuz.”

Madalyonun öbür yüzünde, meşru siyasetteki meşru rakiplerine meşru bir yolla destek veren vatandaşlara FETÖ şüphelisi muamelesi yapma eğilimi gösteren iktidar partileri var ve onların bu tavırları da Pensilvanya’ya hizmet ediyor. 

(İktidar partisi demiyorum, iktidar partileri diyorum. MHP de iktidarda.)

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