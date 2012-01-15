-İktidar milletvekilleri Cumhurbaşkanı Wulff'un istifasını istedi BERLİN (A.A) - 15.01.2012 - Almanya'da iktidarda bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) ve Hür Demokrat Partili (FDP) bazı milletvekilleri, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı olduğu dönemde bir aile dostundan uygun faizle özel kredi aldığı ve tatilini bazı işadamlarının villalarında yaptığı gerekçesiyle baskı altına giren Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un istifa etmesi gerektiğini savundu. CDU Federal Meclis Üyesi Veronika Bellmann, "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, Wulff'un içinde bulunduğu durumu bir felaket olarak nitelendirerek, basına karşı olan tutumundaki kontrolsüzlüğün de kabul edilemeyeceğini söyledi. Bellmann, "Cumhurbaşkanının inandırıcılığı gittikçe hasar görüyor" diyor konuştu. CDU Milletvekili Karl-Georg Wellmann da, aynı gazeteye yaptığı açıklamada, Wulff'un istifa etmesi gerektiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı, onuruyla şapkasını alarak Bellevue Sarayını terk etse iyi olur" şeklinde görüş belirtti. FDP Milletvekili Martin Neumann da, gazeteye yaptığı açıklamada, Wulff'un, inandırıcılığını yeniden kazanabileceğine inanmadığını belirterek, sorumluluk duygusu içinde ve ileri görüşlü hareket etmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Angela Merkel ise, Deutschlandfunk adlı yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Wulff'un çalışmalarını takdir ettiğini, bu takdire kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermesinin de dahil olduğunu ifade etti. Öte yandan "Bild am Sonntag" gazetesi, işadamı David Groenewold'un, Cumhurbaşkanı Wulff'un, 2008 yılında Münih kentinde kutlanan Oktoberfest şenliği sırasında kaldığı 5 yıldızlı "Bayerischer Hof" adlı otelde daha lüks bir odada 2 gece geçirmesi için gerekli olan toplam 400 avroyu ödemiş olduğunu yazdı.