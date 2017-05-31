İktidar ile muhalefet anlaştı: Zeytinlik alanlara konut ve turistik tesis yapılmayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, iktidar ile muhalefetin anlaştığını, zeytinlik alanlara konut ve turistik tesis yapılmayacağını açıkladı. Özlü, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısından çıkaracaklarını bildirdi.

Hükümetin, AKP içinden, CHP ve MHP'den gelen eleştiriler üzerine zeytinlik alanlarla mera ve kıyıları imara açan ve sanayi yatırımlarına imkan sağlayan üretim reformu yasa tasarısında geri adım attı.

Tasarıda neler var?

Tasarı zeytinlik alanda hayvan otlatılmasına ilişkin hapis cezasını kaldırıp yerine 5 bin lira para cezası öngörüyordu. Üreticiler de bu maddeye itiraz ediyordu. Para cezasında yapılan düzenlemede zeytinlik alanda hayvan otlatanlara yönelik 3 ay olan hapis cezası 6 aya çıkarılıyor. Kesilen her bir zeytin ağacı için verilecek para cezası 2 bin lira yerine 4 bin liraya çıkarılacak.

Zeytinlik alanlarda konut, konaklama tesisi ve turistik tesis yapılamayacak.

Zeytin Koruma Kurulları'na ise ilin ticaret odası ve ihracatçı birliği temsilcisi de gelecek.

Üreticiler ise sadece konut, turistik tesis yasağının zeytinlikleri korumayacağını, bu tasarıyla zeytinliklere maden, sanayi tesisi kurulmasının da yasaklanmasını istiyor. Zeytinlik yasasının mevcut haliyle kalmasını istiyorlar.

