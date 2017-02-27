"İktidar, idamı getirmek istemiyor mu, neden anayasa paketine koymadılar?"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse idam için bir referandum daha yaparız" açıklamasıyla ilgili olarak "MHP zaten dünden razı. İktidar da madem bu kadar çok istiyor 18 maddelik paketin içine koysalardı. O da aradan çıksaydı. Bir daha referandum yapıp masrafa gerek kalmasaydı. Ama pakete koymadılar. Gerek görmediler. İnsan sormadan edemiyor. Yoksa, İktidar idamı getirmek istemiyor da sadece ‘ oy için’ kullanmak mı istiyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse idam için de bir referandum yaparız!

Mehmet Tezkan'ın "Meclisin gücü artıyor mu, azalıyor mu" başlığıyla yayımlanan (27 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Referandum sürecinin önemli tartışmalarından biri de Meclis’in durumu..

TBMM’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddeden ‘bakanlar kurulunu ve bakanları denetlemek, bakanlar kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname yetkisi vermek’ cümlesi çıkarıldı..

Tartışma da başladı..

Muhalefet diyor ki; yasamanın yetkileri budandı.. Yasamanın yürütmeyi denetleme yetkisi elinden alındı.. Yasama işlevsiz hale getirildi..

İktidar itiraz ediyor; tam tersi Meclis daha da güçlendi.. Meclis yürütmeyi denetliyor.. Kuvvetler ayrılığı sağlandı..

Kafalar karıştı..

Çünkü iki taraf da aynı maddeyi, aynı cümleleri okuyor ama farklı yorumluyor..

Peki işin doğrusu ne?

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Doğrusunu anlamak için Meclis’te kabul edilen Anayasa değişikliğinin gerekçesine bakmak lazım.. O cümlenin 87. maddeden çıkarılmasının gerekçesi ne?

Yasa koyucu ne yapmak istemiş?

Yasa koyucunun amacı neymiş?

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Her madde için niçin değiştirildiğine dair, amacın ne olduğuna dair gerekçe yazılır..

Doğru yorumlansın diye..

İlerideki yıllarda yorumlamak zorunda olanlara yardımcı olsun diye..

AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen 87. maddedeki değişikliğin gerekçesi şöyle..

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‘Kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olarak yasamanın yürütmeyi denetlemesi ile bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılmaktadır’

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Gayet açık..

Anayasa değişirse bundan böyle yasama yürütmeye karışamayacak..

Denetleyemeyecek..

Ben söylemiyorum..

Anayasa değişikliğini hazırlayıp Meclis’in onayına sunanlar söylüyor..

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Peki kim denetleyecek?

Gerekçede o da yazılmış..

Deniliyor ki..

‘Yürütme de yasama da halka karşı sorumlu olmaktadır. Kuvvetler birbirinden ayrı, ancak her iki kuvvetin de birleştiği konu halkın denetiminde halka hizmet etmeleridir’

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Gerekçe açık net..

Sandıktan çıkan başkan ve onun oluşturacağı bakanlar beş yıl boyunca denetlenemez..

Halk yaptıklarını beğenmemişse beş yıl sonra sandıkta hesap sorar..

Yani oy vermez!.

Getirilmek istenen sistem bu..

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Meselenin aslı astarı budur..

İdamı neden pakete koymadınız?

İdam, Anayasa değişikliği paketinin içinde yok ama referandum kampanyasında var..

Havuç konu yapıldı..

Diri tutuluyor, canlı tutuluyor..

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Şu söyleniyor; referandumla anayasa değişikliği gerçekleşirse bir sonraki adım idam olacak..

İdamın referanduma sunulmasının yolu açılacak..

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MHP zaten dünden razı.. İktidar da madem bu kadar çok istiyor 18 maddelik paketin içine koysalardı..

O da aradan çıksaydı..

Bir daha referandum yapıp masrafa gerek kalmasaydı..

Ama pakete koymadılar!

Gerek görmediler..

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İnsan sormadan edemiyor..

Yoksa.. İktidar idamı getirmek istemiyor da sadece ‘ oy için’ kullanmak mı istiyor?

Türk’ün çarpıcı açıklaması

Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı’ydı..

17 Kasım’da görevden alındı..

21 Kasım’da gözaltına alındı..

24 Kasım’da tutuklandı..

3 Şubat’ta tahliye edildi..

Ahmet Türk, HaberTürk’e verdiği demeçte tutuklandığı günü şöyle anlattı:

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‘Tutuklandıktan sonra Mardin Cezaevi’ne götürmelerini bekliyordum ama mahkeme salonundan direkt alıp havalimanına götürdüler; Silivri’ye geçtik. Yani mahkeme kararı daha açıklanmadan benim ve benimle birlikte gelecek polislerin bileti ayrılmış, cezaevi belirlenmiş. Bu da bu tutuklamanın siyasi bir karar olduğunu ortaya koyuyor. Ama “Şaşırdım” desem doğru olmaz çünkü alışığız. Bunları 1980’lerde yaşadık, 1994’te yaşadık.’

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Merakım şu.. Mahkeme kararı çıkmadan eşlik edecek polislerin uçak biletini kim ayarladı?