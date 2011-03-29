T24 LogoT24 Logo
Dünya

İKT: LİBYA'NIN BAĞIMSIZLIĞI KORUNSUN LONDRA (A.A)

29 Mart 2011 21:15

-İKT: LİBYA'NIN BAĞIMSIZLIĞI KORUNSUN LONDRA (A.A) - 29.03.2011 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, uluslararası toplumu, Libya'nın birliği, bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığının korunmasına bağlı kalmaya çağırdı. İhsanoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Uluslararası Libya Konferansında bir konuşma yaptı. "Libya'daki kritik durumla ilgili uluslararası toplumun tek bir sesle konuşmasının ve birliğinin önemine" dikkati çeken İhsanoğlu, Libya'daki krizin başlangıcından bu yana İKT'nin "aktif diplomatik çabalar gösterdiğini" bildirdi. İhsanoğlu, Cidde'de 19 Martta yapılan İKT toplantısının sonuç bildirisinde, BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 ile 1973 sayılı kararlarının memnuniyetle karşılandığının açıklandığını anımsattı. İKT'nin Libya'da bir işgale karşı olduğunu duyurduğunu da hatırlatan İhsanoğlu, "Uluslararası toplumu, Libya'nın birliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının korunmasına ve Libya vatandaşlarının güvenliğini garanti altına almasına bağlı kalmasına çağırıyorum" dedi. Libya'da devam eden askeri operasyonlarda yer alan tüm tarafları sivilleri hedef almaktan kaçınmaya ve doğal kaynakları korumaya da çağıran İhsanoğlu, Fransız Bakanın Libya'ya operasyona ilişkin "haçlı seferi" benzetmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve bu ifadeyi "talihsiz" olarak niteledi. Konuşmasında Libya'daki insani duruma da değinen İhsanoğlu, İKT'nin üyelerini Libya halkına gerekli ve acil insani yardımın sağlanması için harekete geçtiğini kaydetti. "İKT'nin Libya halkının barışçıl bir ortamda özgürlük ve demokrasi isteklerine yardım etmeye tamamen bağlı olduğunu" söyleyen İhsanoğlu, İKT'nin Libya'da siyasi bir çözümün gerekliliğini vurgulayan ilk kuruluş olduğuna dikkati çekti. Libya'daki sorunun uzamamasını umduklarını kaydeden Ekmeleddin İhsanoğlu, bu çerçevede konferansta önerilen Libya halkına yardım ve uluslararası toplumun Libya'ya ilişkin düzenli istişarelerde bulunması için bir "temas grubunun" oluşturulması teklifini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24