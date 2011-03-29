-İKT: LİBYA'NIN BAĞIMSIZLIĞI KORUNSUN LONDRA (A.A) - 29.03.2011 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, uluslararası toplumu, Libya'nın birliği, bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığının korunmasına bağlı kalmaya çağırdı. İhsanoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Uluslararası Libya Konferansında bir konuşma yaptı. "Libya'daki kritik durumla ilgili uluslararası toplumun tek bir sesle konuşmasının ve birliğinin önemine" dikkati çeken İhsanoğlu, Libya'daki krizin başlangıcından bu yana İKT'nin "aktif diplomatik çabalar gösterdiğini" bildirdi. İhsanoğlu, Cidde'de 19 Martta yapılan İKT toplantısının sonuç bildirisinde, BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 ile 1973 sayılı kararlarının memnuniyetle karşılandığının açıklandığını anımsattı. İKT'nin Libya'da bir işgale karşı olduğunu duyurduğunu da hatırlatan İhsanoğlu, "Uluslararası toplumu, Libya'nın birliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının korunmasına ve Libya vatandaşlarının güvenliğini garanti altına almasına bağlı kalmasına çağırıyorum" dedi. Libya'da devam eden askeri operasyonlarda yer alan tüm tarafları sivilleri hedef almaktan kaçınmaya ve doğal kaynakları korumaya da çağıran İhsanoğlu, Fransız Bakanın Libya'ya operasyona ilişkin "haçlı seferi" benzetmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve bu ifadeyi "talihsiz" olarak niteledi. Konuşmasında Libya'daki insani duruma da değinen İhsanoğlu, İKT'nin üyelerini Libya halkına gerekli ve acil insani yardımın sağlanması için harekete geçtiğini kaydetti. "İKT'nin Libya halkının barışçıl bir ortamda özgürlük ve demokrasi isteklerine yardım etmeye tamamen bağlı olduğunu" söyleyen İhsanoğlu, İKT'nin Libya'da siyasi bir çözümün gerekliliğini vurgulayan ilk kuruluş olduğuna dikkati çekti. Libya'daki sorunun uzamamasını umduklarını kaydeden Ekmeleddin İhsanoğlu, bu çerçevede konferansta önerilen Libya halkına yardım ve uluslararası toplumun Libya'ya ilişkin düzenli istişarelerde bulunması için bir "temas grubunun" oluşturulması teklifini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.