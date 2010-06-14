İKT, Kırgızistan'a heyet gönderiyor

T24 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Kırgızistan'daki olayları yerinde incelemek üzere yüksek düzeyli bir heyeti bölgeye gönderiyor.



İKT'den yapılan açıklamaya göre Genel Sekreterin Özel Temsilcisi Büyükelçi Abdül Muaz Buhari başkanlığındaki İKT heyetinin bu gece Bişkek?e varması bekleniyor.



Genel Sekreter Ekmeleddin İhsanoğlu?nun olaylarla ilgili mesajını Kırgız yetkililere iletecek olan heyet, ardından olayların patlak verdiği bölgelerde incelemelerde bulunacak.



Genel Sekreter İhsanoğlu, Oş kentinde birçok insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı olayların sona ermesi için tarafları şiddete bir an önce son vermeye ve itidalli davranmaya davet etti. Derin bir üzüntü ve endişe içinde olduğunu belirten İhsanoğlu, Kırgızistan'daki azınlıklar arasındaki huzurun bir an önce yeniden tesis edilmesi dileklerini tekrarladı.





