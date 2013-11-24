'İKSV'nin merkezi Deniz Palas satılmayacak'

Kültür ve Sanat Vakfı’nın (İKSV) Şişhane’deki merkezi Deniz Palas satılmaktan kurtuldu. Önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulunda binanın satışı tekrar tartışıldı. Gelen tepkileri değerlendiren İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı binayı Eczacıbaşı Grubu adına satın alarak vakfa hibe etmeyi gündemine aldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak Nejat Eczacıbaşı, 17 işadamı ve sanatseverler tarafından 1973’te kuruldu. Amacı İstanbul’da uluslararası sanat festivalleri düzenlemekti. Bunu layıkıyla başardı ve düzenlediği birbirinden önemli etkinliklerle sanatseverlerin gözdesi oldu.

2004'te restore edildi

Vakfın kurucusu Nejat Eczacıbaşı vakfın bir mülkünün olmasını da istiyordu. Ancak bunu gerçekleştiren Şakir Eczacıbaşı oldu. Hürriyet'ten Jale Özgentürk'ün haberine göre, Deniz Palas’ın İKSV’nin merkezi olma çalışmalarını 1993’te İKSV Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralan Şakir Eczacıbaşı başlattı. 2004’te alınan bina, Doğan Tekeli tarafından restore edildi. 2010’da da İKSV’nin merkezi olarak açıldı.

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