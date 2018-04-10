İKSV'den boykot açıklaması

Filistinli yapımcı ve oyuncular, İstanbul Film Festivali'nin (İKSV) sponsorları arasında İsrail'in olduğu gerekçesiyle, İstanbul Film Festvali'ni boykot etme kararı aldı. Filmin yapımcısı Ossama Bawardi, İstanbul programlarını iptal ettiğini duyurdu. Bunun üzerine İKSV'den açıklama geldi. Açıklamada, "Uluslararası kültür ofislerinden alınan destekler, sinema sektörünün gelişmesine ve ülkemizde uluslararası standartlarda bir festivalin düzenlenmesine katkı sağlamaktadır" dendi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre bu yıl “Dünya Festivallerinden” bölümünde izleyiciyle buluşacak olacak “Düğün Davetiyesi (Wajib)” film ekibinin İstanbul programını iptal ettiği duyuruldu. Film ekibi, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ARTISRAEL’in festivale sponsor olmasını gerekçe göstererek festivale katılmayacağını açıkladı. Filmin yapımcısı Ossama Bawardi ise konuk olduğu Köprüde Buluşmalar’a katılmayacağını açıkladı. Ancak ekibin kararına göre, “Düğün Davetiyesi” festivalde gösterilecek ve 11-12 ve 13 Nisan tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

Dayanışma gösterelim

Film ekibi, geçen günlerde bir mektup yayımlamış ve “İsrail’in, kültür ve sanatı kendisine meşruiyet sağlamak için bir araç olarak kullandığını biliyoruz. İKSV yöneticilerinin bu çağrıdan haberdar olmaması zaten mümkün değildi. Sponsorluk buna rağmen kabul edilmiş ve sürüyor. İsrail’in iki haftadır Cuma günleri, Gazze’de yani İsrail sınırlarının dışında gerçekleşen ve hiçbir biçimde şiddet içermeyen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ne gerçek mermilerle saldırmasına ve otuzu aşan ölü sayısına rağmen” demişti. Filmin, başrol oyuncusu Mohammad Bakri ise yazdığı başka bir mekupta, “İsrail’in İstanbul Film Festivali’yle resmi işbirliğinin sonucu olarak, özellikle Gazze’deki son Kara Cuma günü, İsrail ordusu masum insanlara ateş ederken festivalinize yapacağım ziyareti iptal ediyorum. Gelmem çok ayıp olurdu. Diğer katılımcıların da Filistinlerle dayanışma adına aynı tavrı göstermesini bekliyoruz. Filistin halkı ve işgal altında yaşayan halklar bu dayanışmanızı unutmayacaktır” dedi.

İKSV'den açıklama geldi

Konuyla ilgili İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul Film Festivali’ne her yıl 20’ye yakın ülkenin kültür ofisi de destek vererek bu yönetmen ve oyuncuların festivale katılım sağlaması adına seyahat masraflarına katkıda bulunuyor. Bu sayede hem izleyiciler filmlerin oyuncu, yapımcı ve yönetmenleriyle buluşma fırsatı yakalıyor ve hem de festival ortak prodüksiyonlara zemin hazırlıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın, kültürel diyalog ortamlarını destekleyen bu katkıları kabulü, katkı sağlayan ülkelerin politikalarını desteklediği anlamına gelmemektedir. Uluslararası kültür ofislerinden alınan bu destekler, sinema sektörünün gelişmesine ve ülkemizde uluslararası standartlarda bir festivalin düzenlenmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye’deki ve küresel ölçekteki kültür-sanat evreni arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın temel amaçları arasındadır. Bu doğrultuda kültür-sanat etkinlikleri aracılığıyla diyalogu artırmanın önemine inanıyoruz”