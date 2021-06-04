İKSV'den yeni podcast serisi: "Dünyalılar! Sanat gezegeni iyileştirebilir mi?"

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), oyuncu Yiğit Özşener'in ev sahipliğinde "Dünyalılar! Sanat Gezegeni İyileştirebilir mi?" başlıklı yeni bir podcast serisine başlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında şubat ayında yayımlanan "Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat" raporundan yola çıkan seri, ekolojik krizin sebep ve sonuçlarına kültür ve sanatın yaratıcı gücüyle yeni açılardan bakmayı amaçlıyor.

Yiğit Özşener, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları ekibiyle birlikte hazırladığı bu podcast serisinin her bölümünde, anlattıkları hikâyelerle kültür-sanat dünyasından isimlerle buluşuyor. Yaratıcı endüstrilerin, ekolojik krize karşı dünyalıları harekete geçirmek için olağanüstü bir potansiyele sahip olduğu fikrinden hareket eden seride Yiğit Özşener, her hafta bir konuğuyla, sinemadan edebiyata, tiyatrodan iklim hareketine uzanan başlıklarda, gezegenimizin geleceği üzerine sohbet ediyor.

Serinin haziran ayında yayınlanacak ilk dört bölümünün konukları, İKSV'nin "Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat" raporunun yazarı Hande Paker, DOT Tiyatro'nun kurucuları Özlem Daltaban ve Murat Daltaban, yazar Buket Uzuner ile yönetmen Zeynep Dadak. Temmuz ayında yayımlanacak bölümlerde ise Yiğit Özşener ve konukları ekolojik dönüşümü mimari, müzik, dijital sanatlar gibi çeşitli alanların perspektifinden ele alacak.

0 ve 1. bölüm İKSV Spotify, Apple Podcasts ve YouTube kanallarında yayında

"Kültür-sanat ile gezegenimizin geleceğinin bağlantısı nedir? Serinin bölümleri neden 26 dakika?" gibi sorulara Yiğit Özşener'in cevap verdiği 0. bölüm ve Özşener'in İKSV'nin Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat raporunun yazarı Hande Paker'i ağırladığı, "Geri dönüşü olmayan bir noktada mıyız, yoksa hâlâ yapabileceğimiz bir şeyler var mı? İklim krizine sadece bilimsel ya da teknik açıdan mı yaklaşılır, yoksa kültür sanat insanları harekete geçirmekte daha etkili olabilir mi?" gibi kritik sorulara cevap aranan "Gezegenimiz bize daha ne kadar dayanabilir?" başlıklı 1. bölüm İKSV'nin Spotify, Apple Podcasts ve YouTube kanallarında yayımlandı.

Yeni bölümler 11 Haziran'dan itibaren her cuma yayında olacak

Dinlebi'nin desteğiyle gerçekleşen seride, Yiğit Özşener 10 hafta boyunca her cuma, yaratıcı sektörlerden bir konuğuyla "Türkiye'de kültür-sanat dünyası iklim ve çevre krizine karşı neler yapıyor; nelerden ilham alıyor; birlikte daha fazlasını yapmak için nelere ihtiyaç duyuyor?" gibi sorulara yanıtlar arayacak.

2. bölüm: Tiyatro, doğa ile kopan bağımızı onarabilir mi?

11 Haziran Cuma günü yayımlanacak ikinci bölümde Yiğit Özşener'in konukları DOT Tiyatro'nun kurucuları Özlem Daltaban ve Murat Daltaban olacak. Bu bölümde Özşener ve konukları, ormandan şehre yayılan bir sanat hareketinin yaratabileceği gücü, "Dotormanda" deneyiminden hareketle konuşacak.

3. bölüm: Edebiyat aklımızı başımıza getirebilir mi?

Yiğit Özşener 18 Haziran Cuma günü yayımlanacak üçüncü bölümde, 90'lı yıllardan beri doğayla olan ilişkimizle yakından ilgilenen yazar Buket Uzuner'i ağırlayacak. İklim-kurgunun edebiyattaki ilk temsilcilerinden kabul edilen Buket Uzuner'le Özşener, edebiyatın kadim bilgileri hatırlatma gücünü ve iklim değişikliğinin edebiyattaki yerini konuşacak.

4. bölüm: Hikâyeler bizi harekete geçirebilir mi?

25 Haziran Cuma günü yayımlanacak dördüncü bölümde doğa, ekoloji ve iklim bağlamında hikâye anlatıcılığına sıklıkla başvuran belgesel sinema konu edilecek. Özşener'in konuğu senarist, yönetmen ve yapımcı Zeynep Dadak, ekolojik tahribatın yanı sıra sinemanın anlatıcılık gücü ve bizi harekete geçirme potansiyeli üzerine de düşünmemizi sağlayacak.