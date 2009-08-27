İkoncan'ın kaderini erken doğum değiştirmiş

Eski sevgilisi Nurettin Hasman’ın iffetsizlikle suçladığı Eda Taşpınar’ın, sörfçü sevgilisiyle tanışmasının ardında ilginç bir olayın yattığı ortaya çıktı.

İşadamı Nurettin Hasman’ın “Benimle birlikteyken, sörfçü (Bora Kozanoğlu) ile de ilişkiye girmiş” diyerek suçladığı ve çok ağır sözler sarf ettiği Eda Taşpınar’ın, Bora Kozanoğlu ile ilginç bir rastlantı sonucu tanıştığı ortaya çıktı.



Eda Taşpınar’ın 7 aydır Nurettin Hasman ile aralarının açık olduğu, yaklaşık 1 ay önce de ilişkisini bitirmeye karar verdiği öğrenildi. İkoncan’ın ilişkisini bitirdikten sonra yaşanan olaylar ve ilginç rastlantı şöyle gelişti: Eda Taşpınar, ayrılık kararını aldıktan sonra Hasman ile yaşadığı 7 yılın izlerini silmek için soluğu Alaçatı’daki amcası Adnan Taşpınar’ın yanında aldı. Eda Taşpınar

İkoncan, vaktinin büyük bölümünü amcasının sahibi olduğu El Beso Restaurant’a geçirirken, arada sırada yeğenleriyle birlikte denize gitmeye başladı. Taşpınar, deniz keyfi yaparken kiteboard’a (uçurtma sörfü) merak saldı.

Amcasının kızları önerdi

Yeğenleri ona 3 yıldır düzenlenen snowboard yarışması Jim Beam Winter Classic’te birinciliği kimseye kaptırmayan Ogan Tüzel’i önerdi. Taşpınar, Tüzel ile görüşüp ders almak üzere anlaştı. Ancak odatv’nin haberine göre tam kiteboard dersleri başlayacakken Tüzel’in eşi erken doğum yaptı.



Sörf hayali yarım kalan Taşpınar, bu kez amcasının kızları Nil ve Naz ile rüzgar sörfü yapmaya karar verdi. Bora Kozanoğlu ile de bu sayede tanıştı. Aralarında kısa sürede yakınlık başlayan Taşpınar ve Kozanoğlu, çıkan söylentileri yalanlama yoluna gitti. İlişkileri ilerleyince de açıklama yapmak zorunda kaldılar. Ancak ikilinin “3 günde birbirimize aşık olduk, evleneceğiz” açıklaması eski sevgili Nurettin Hasman’ı çileden çıkardı.



Hasman’ın “İffetsiz, aşağılık, şerefsiz” hakaretleri Taşpınar’ı şoke etti. Neye uğradığını şaşıran Taşpınar, sevgilisinin “İstersen yurt dışına tatile gidelim” önerisini kabul etti. Taşpınar, Hasman için son olarak şunları söyledi: O adama en güzel cevabı kadın yazarlar verdi. Bu bana yeter.