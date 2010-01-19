İkoncan, öğrencileri kapıya koydu

T24-Dün sabah okullarına giden 170 öğrenci karşılarında öğretmen yerine icra memurlarını buldu. Binanın sahibi ise 'ikoncan' olarak tanınan Süreyya Yalçın.

















Kadıköy’deki Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi kira ödenmediği belirtilerek tahliye edildi. Dün saat 09.00’da dersler devam ederken öğrencilerin altındaki sıralar, derste kullandıkları piyanolar ve okuldaki tüm eşyalar binadan çıkarıldı. Bazı öğrenciler durumlarının Türk Sineması’nın klasiği Hababam Sınıfı’nı hatırlattığını söyledi. Bir öğrenci “Biz de Hababam Sınıfı gibi ormanda göreceğiz artık derslerimizi” dedi. Bu ilginç tahliye öyküsü Faruk Yalçın’ın, Dr. Esat Işık Caddesi, Şifa Sokak, 128 numaradaki 3 katlı köşkünü Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ne kiraya vermesiyle başladı. İddiaya göre Faruk Yalçın’ın ölümünden sonra okulun Yönetim Kurulu Başkanı Esen Murat Özteke kirayı ödemedi. Faruk Yalçın’ın çocukları Süreyya Yalçın (yanda) ile İsmail Yalçın, 2007 yılında Kadıköy Adliyesi’nde dava açtı.













Dün yaklaşık 40 polis ve 3 kamyonet ile okula gelen avukatlar tahliye işlemini başlattı. Okul yönetimi binadan çıkarılan tüm eğitim malzemelerini, okul binasının hemen karşısında bulunan boş bir köşke koydu. Lisenin kurucu temsilcisi Erol Görgün, okulu 2007-2008 eğitim-öğretim döneminde devraldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Faruk Yalçın’ın yeğeni ve Aziz Yıldırım’ın kardeşi Acar Yıldırım ile geçtiğimiz Cuma günü ofisinde görüştük. 85 bin TL borcumuzu ödemeyi taahhüt ettik. Kendileri de bize Haziran sonuna kadar müsaade edeceklerini taahhüt etti. Ancak bu sabah itibari ile mahkeme kararı ile birlikte polis nezaretinde öğretimin sürdüğü esnada okula gelerek tahliye ettiler. 170 Öğrencimiz ve öğretmenlerimiz dışarı atıldı. Öğrencilerimizden de alacağımız oluyor ancak hiçbirisi ile icralık olmadık. Öğrencileri rencide etmedik.”