-İKÖ: İSRAİL NÜKLEER SİLAHLARINI DENETİME AÇMALI KAHİRE (A.A) - 19.10.2010 - İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İran'ın nükleer projeler konusunda daha şeffaf olması, İsrail'in de nükleer silahlarını UAEK denetimine açması gerektiğini bildirdi. Ekmeleddin İhsanoğlu, Mısır ve Ürdün güvenlik enstitüleri tarafından Kahire'deki Fairmont Otel'de düzenlenen ''Uluslararası Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silahsızlanma İçin Beklentiler'' konferansında yaptığı konuşmada, İran ile Batı arasındaki nükleer sorunun barışçıl yollarla çözümünü umut ettiklerini, İsrail'in, nükleer silahlarını UAEK denetimine açması için bu ülkeye uluslararası baskı yapılmasını istedi. Konferans sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İhsanoğlu, Ortadoğu'nun nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge olmasını temenni ettiklerini belirterek, şöyle dedi: ''Teşkilatımız, Ortadoğu'nun nükleer silahlardan arındırılması için önemli adımlar atmıştır. 2012 yılında Güney Kore'de nükleer silahlar konusunda bir toplantı yapılacak. O toplantıda, Ortadoğu'nun nükleer silahlardan arındırılmış bölge ilan edilmesi planlanmaktadır. Biz bu girişimi destekliyoruz.''