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Dünya

İklim zirvesine 85 ülke lideri katılacak

28 Kasım 2009 01:12

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Kopenhag'da gelecek ay yapılacak iklim zirvesine 85'den fazla ülkenin liderinin katılacağını söyledi.

Lars Rokke Rasmussen, Trinidad ve Tobago'da iklim değişikliğini tartışan İngiliz Uluslar Topluluğu liderlerine hibaten yaptığı konuşmada, 85'in üzerinde ülkenin liderinin kendilerine zirveye katılacaklarını haber verdiklerini belirterek, ''Şimdiye dek alınan yanıt, çok güçlü biçimde olumlu'' dedi.

BM, 6-18 aralık tarihleri arasında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak zirvede, 2012 yılında sona erecek Kyoto Protokolü'nün yerini alacak ve sera gazı salınımlarını düşürmeyi amaçlayan yeni iklim değişikliği anlaşması üzerinde 192 BM ülkesinin anlaşmaya varması için çalışıyor.

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