İklim Şeffaflık Raporu: Pandeminin etkisi geçti, G20 ülkelerinde karbon emisyonu artıyor

Yapılan yeni bir araştırma, pandeminin başında bir süre düşen karbon emisyonlarının yeniden hızla yükseldiğini ve özellikle dünyanın en zengin 20 ülkesinde arttığını gösterdi.

BBC'de yer alan habere göre, İklim Şeffaflık Raporu bu yıl G20 ülkelerinde karbondioksitin yüzde 4 oranında artması bekleniyor. Bu ülkelerde emisyon, 2020'de pandemi nedeniyle yüzde 6 oranında düşmüştü.

Raporda, fosil yakıt kullanımının devam etmesinin karbon emisyonunu düşürme çalışmalarını sekteye uğrattığı belirtildi.

İki hafta sonra gerçekleşecek Cop26 iklim konferansında temel konulardan biri, küresel ısınmayı 1.5 derecenin altında tutabilmek olacak. Dünya şu an endüstriyel dönem öncesinden 1.1 derece daha sıcak durumda.

G20 ülkelerinin küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonunun yüzde 75'inden sorumlu olduğu biliniyor.

Raporda, zengin ülkelerde güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımının arttığı da belirtildi. 2020'de yenilenebilir enerji kaynakların yüzde 10'unu oluştururken bu miktar yüzde 12'ye çıktı.