İklim Krizi Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu: HES’ler, Türkiye'de elektriğin sigortasıdır

TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu AKP’li Başkanı, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin birçok bölgesinde tartışma yaratan HES’leri savundu. Eroğlu, “HES’ler çevrecidir. Türkiye’nin sigortası” dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu, yenilenebilir enerji kaynakları gündemiyle bir araya geldi. TBMM Araştırma Komisyonu’nda, Türkiye Barolar Birliği, MÜSİAD ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı’ndan temsilciler, milletvekillerine yenilenebilir enerji ve doğal hayatın korunmasına yönelik sunumlar yaptı. Özellikle orman alanlarının korunması gerektiğini kaydetti.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, uzmanların, doğal hayatın ve ormanların korunmasının iklim kriziyle mücadelede büyük öneme sahip olduğunu ifade etmesinin ardından araya giren Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, tepki çeken bir çıkış yaptı. HES’leri savunan Eroğlu, “HES’ler suyun gücünden faydalanarak enerji üreten tesislerdir, son derece çevrecidir. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede son derecede faydalıdır. Hatta HES’ler biriktirmeli olursa, barajlı olursa enerjiye biriktirerek pik saatlerde kullanma imkanı sağlayan bir şeydir. HES’ler, Türkiye'de elektriğin sigortasıdır” dedi.