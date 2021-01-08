İklim krizi: 2020, küresel anlamda ortalama sıcaklığın en yüksek kaydedildiği yıl oldu

İklim krizi hızlanarak etkisini sürdürürken 2020 yılı küresel anlamda ortalama olarak sıcaklıkların en yüksek kaydedildiği yıl oldu. Dünya, 2020'de Arktik endişe verici seviyelerde sıcak ve orman yangınlarına sahne olurken Atlantik, 29 tane tropikal fırtına yaşadı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2020 yılında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fosil yakıt tüketiminde yüzde yedi oranında bir düşüş olsa da sıcaklığı hapseden karbon dioksit emilimi yeni rekorlar göremeye devam etti.

2020 yılında gezegen genelinde ortalama sıcaklık 1850-1900'e denk gelen endüstriyel dönem öncesinden 1.25 derece daha yüksek oldu.

2020'de görülen sıcaklıklara en yaklaşan yıl 2016 olmuştu ancak 2016'da El Nino hava olayları yaşanmış ve bu nedenle hava sıcaklıklarında artış yaşanması beklenmişti. 2020'de herhangi bir hava olayı nedeniyle olmadan artan bu sıcaklıklar bilim insanlarını endişelendiriyor.

Bilim insanları 2020'de dünyanın karşılaştığı olağanüstü iklim olaylarının 'kaybedecek zamanın olmadığına' işaret ettiğini belirtti.