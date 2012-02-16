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Çevre

İklim değişikliğini sansürlemek istediler

ABD'de ortaya çıkan belgeler, düşünce kuruluşunun bağışlarının büyük kısmını küçük bir gruptan aldığını ve 2012 için sansür çalışmalarına hazırlandığını gösterdi.

16 Şubat 2012 21:19

 

T24 - ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Heartland Enstitüsü’ne ait bazı belgelerin dün seçkin bir çevre blogunda yayımlanması, bilim dünyasında ilklim değişikliğinin sansür edilmeye çalışıldığına yönelik büyük bir tartışma başlattı. 
 
Söz konusu çalışmalar arasında, iklim değişikliğini reddeden meteorolog Anthony Watts’ın başında olacağı bir internet sitesi açmak ve okullarda iklim değişikliğinin endişe verici bir boyutta olmadığını öğretmeyi amaçlayan eğitim programları hazırlamak bulunuyor. 
 
Belgelerde, ensititüye bağış yapan tüm şirketlerin bilgileri yer alıyor. Bu şirketler arasında Time Warner Cable, AT&T ve Microsoft yer alıyor. Ayrıca Koch Industries ve GM gibi eczacılık sektörünün büyük firmaları da Heartland Enstitüsü’nün bağışçıları arasında. Belgelerdeki veriler, geçtiğimiz yıl enstitünün aldığı 4,5 milyon dolarlık bağışların üçte birinin bu şirketlerden geldiğini gösteriyor. İsmini açıklamayan bir kişiden de bir milyon dolar bağış alınmış.
 
Yapılan bağışların ne amaçla kullanıldığına bakıldığında, kaynakların birçoğunun iklim eylemlerinde kullanılmadığı anlaşıldı. Bağışçılardan bir tanesi Watts’ın internet sitesi için gereken 88 bin doları temin ederken, bir diğer okullardaki eğitim programı projesi için 100 bin dolar aktardı.
 
 
 

'Endişe verici bir durum yok eğitimi'

 
 
 
Belgeler, bilim felsefesi alanında akademisyen olan Dr. David Wojick’e 100 bin dolar aktarılmasını ve orta sınıf öğrencilerine “küresel ısınmanın belirtildiği gibi endişe verici olmadığının iletilmesini” öngören çalışmalar yapmasının istendiğini gösterdi. Bu kapsamda Wojick’in, iklim değişikliğinde, “insanların sorumluluğunu, iklim modellerinin doğruluğunu ve karbondioksitin havayı kirletmedeki rolünü” farklı olarak ele alan modeller üretmesi istendi.
 
Heartland’in ayrıca, geçmişte kömür sanayisi için lobi faaliyetleri yaptığı bilinen Craig Idso’ya da benzer çalışmaları için ayda 11 bin 600 dolar, bilim dergilerinde yazarlık yapmış Fred Singer’a ise aynı hizmetler için ayda beş bin dolar ödeyecekti.
 
 
 

'Belgelerin çoğu orjinal'

 
 
 
Heartkand Enstitüsü, Salı günü ortaya çıkan belgelerin ardından yaptığı ilk açıklamada, “belgelerin bir kısmının çalındığını ve en azından bir tanesinin sahte olduğunu, diğerlerinin ise üzerinde oynandığını” öne sürdü.
 
Enstitü yetkilisi Jim Lakely, DeSmogBlog sitesi tarafından yayımlanan sekiz belgeden sadece bir tanesinin “kesinlikle sahte olduğunu” belirtti. “Heartland İklim Stratejisi” başlığını taşıyan gizli belgenin sahte olduğu öne sürülse de, geride kalan yedi belgedeki bilgilerin çoğunu tekrarlaması dikkat çekti.
 
DeSmoBlog ise belgelerin yanlış ifadeler içerdiğine yönelik Heartland Enstitüsü’nden kendileriyle doğrudan temasa geçilmediğini açıkladı.  
 
 

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