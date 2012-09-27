'İklim değişikliğiyle ölümler her yıl 1 milyon daha fazla olacak'

İklim değişikliği ve etkileri üzerine çalışmalar yapan uluslararası bağımsız sivil toplum kuruluşu DARA, 20 farklı ülkenin katılımıyla bir rapor hazırladı. Küresel ısınmanın etkisiyle oluşan iklim değişikliği önümüzdeki 20 yıl içinde toplam 100 milyon insanı ölüme götürecek. İklim değişikliğinin şu anda dünya ekonomisine 1.2 trilyon dolar zarar verdiği de raporda yer aldı.

Sera gazı salınımı, karbon emisyonu ve fosil yakıt tüketimi seviyesi küresel ısınmanın başlıca nedenleri. Küresel ısınmayla gelen iklim değişikliği ise, buzullar eritiyor, okyanuslardaki su seviyesinin yükselmesine sebep oluyor.

Dünyada sıcaklığın artması sebebiyle kuraklık, aşırı yağışlar, fırtınalar yaşanıyor. İklim düzeninin bozulması sebebiyle tarım ürünlerindeki üretim azalıyor ve fakir ülkeler başta olmak üzere bütün dünyada gıda fiyatlarının artışından dolayı kıtlıklar, açlıklar yaşanıyor.

İklim değişikliği ve etkileri üzerine çalışmalar yapan uluslararası bağımsız sivil toplum kuruluşu DARA, 20 farklı ülkenin katılımıyla bir rapor hazırladı.

Rapora göre, fosil yakıt tüketimi bütün dünyada bugünki seviyede devam ederse, iklim değişikliğinin sonucu olan hava kirliliği, kuraklık, açlık ve hastalıklar nedeniyle insan ölümleri her yıl 1 milyon daha fazla olacak.

Ölümlerin yüzde 90'nı fakir ülkerde olacak

DARA'nın raporunda söz konusu ölümlerin yüzde 90'ının gelişmekte olan ülkelerde olacağı da vurgulanıyor.

Eğer gelişmekte olan ülkeler, fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltacak hamleler yapmazlarsa 2030 yılına gelindiğinde ekonomilerinde ve yaşam kalitelerinde büyük gerilimler yaşayacak.

Zarar 20 yılda ikiye katılacak

DARA'nın raporuna göre, iklim değişiklikleri sadece insan ölümlerine yol açmayacak. Aynı zamanda dünya ekonomisine de büyük zarar verecek.

Raporda, iklim değişikliğinin dünya ekonomisinde şu anda yılda 1.6 küçülmeye neden olduğu, bunun rakamlarla karşılığının 1.2 trilyon dolar olduğu vurgulandı.

Önlem alınmaması halinde ise, dünya ekonomisindeki küçülmenin 2030 yılıda iki katına çıkarak 3.2'ye yükseleceği belirtildi.