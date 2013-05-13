İklim değişikliği, doğal yaşamı tehdit ediyor

Bitki türlerinin yarısından fazlası ile hayvanların üçte birinin, iklim değişikliği nedeniyle doğal yaşam alanlarının önemli bir kısmını kaybedebileceği belirlendi.

'Nature Climate Change' dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hava sıcaklığının 2 dereceden daha fazla artması durumunda yeryüzündeki biyo-çeşitlilik ciddi oranda zarar görecek.

Artan hava sıcaklığının 50 binden fazla bitki ve hayvan türü üzerindeki etkilerini inceleyen çeşitli ülkelerden bilim adamları, sera etkisi yapan gazların bir an önce kontrol altına alınması uyarısında bulundu.

cnntürk.com'un haberine göre, bilim adamları, söz konusu türlerin doğal yaşam alanlarındaki hava sıcaklığı ile yağış kayıtlarını inceledi ve farklı iklim değişikliği senaryolarının gerçekleşmesi durumunda bitkilerle hayvanların yaşayabileceği yerlerin haritasını çıkardı.

Sera etkisi yapan gazların kontrol altına alınmaması durumunda 2100'de hava sıcaklığının en az 4 derece daha fazla olacağını öngören bilim adamları, hayvan türlerinin yüzde 34'ü ile bitki türlerinin yüzde 57'sinin halihazırdaki doğal yaşam alanlarının yarısından fazlasını kaybedeceğini belirledi.

İngiliz bilim adamı Rachel Warren, 'Yaptığımız araştırma, iklim değişikliğinin en yaygın bitki ve hayvan türlerini bile tehdit ettiğini gösterdi.

Biyoçeşitliliğin küresel düzeyde zarar görmesi, biyosfer ve ekosistemleri etkileyerek insanoğlunun geleceği de risk altına sokacak' dedi.

Warren, bu etkilerin Sahra-altı Afrika ülkeleri, Orta Amerika, Amazon ve Avustralya gibi bölgelerde daha büyük olacağını belirtti.

Bilim adamları, hava sıcaklığı artışının 2 derecede kontrol altına alınabilmesi durumunda zararın yüzde 60 oranında azalacağına dikkat çekti.