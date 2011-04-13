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Yaşam

İklim değişikliği depremi tetikliyor

İklimin, tektonik hareketlere yol açabileceği belirlendi.

13 Nisan 2011 03:00

T24 - Avustralyalı, Fransız ve Alman bilim adamlarından oluşan ekibin yaptığı araştırma, Hindistan'da muson yağmurlarının şiddetlenmesinin son on milyon yılda Hindistan'daki plakanın hareketini yüzde 20 hızlandırdığını gösterdi.

Araştırmanın başındaki Giampiero Iaffaldano, tektonik hareketlerin yeni dağların ya da denizde çukurların oluşmasına yol açarak iklimi etkilediği uzun zamandır bilinse de bu araştırmanın ilk kez tersinin de mümkün olabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Bilim adamları araştırmadan, iklim değişikliğinin Japonya'da geçen ay meydana gelen deprem gibi büyük depremlerin daha sık meydana gelebileceği sonucunun çıkarılmaması gerektiğine, bu değişimlerin milyonlarca yılda olduğuna dikkati çekti.

Araştırmacılar şimdi, iklimin Hindistan'dan başka bölgelerde de tektonik plakalara etkileri olup olmadığını inceleyecek.

Araştırma "Earth and Planetary Science Letters" dergisinde yayımlandı.


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