İklim aktivisti Greta Thunberg: Dünya liderleri 'iyi görünmek'' için benimle fotoğraf çekiliyordu

İklim aktivisti Greta Thunberg, kendisiyle yakın olup fotoğraf çektirerek 'iyi görünmeyi' amaçlayan dünya liderlerini eleştirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İsveç radyosuna konuşan 17 yaşındaki aktivist, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisiyle 'selfie' çekilmek için sıraya girdiğini söyledi. Thunberg, "Başkanlar, başbakanlar, kraller ve prensesler gelip benimle konuşmak istediler. Beni gördüler ve aniden Instagram hesaplarına benimle fotoğraf koyabileceklerini fark ettiler. Bir anlığına gelecek jenerasyonları hayal kırıklığına uğratan jenerasyon olmaktan utanmayı unutmuşlardı" dedi.

Kendi ününü sosyal medyada 'iyi görünmek' için kullanan isimlerden rahatsız olduğunu söyleyen Thunberg, "Sadece Merkel değil, çok fazla var.