İklim aktivisti grup 'Gelecek İçin Cumalar'dan Mars videosu: Zengin yüzde 1 içinde değilseniz, Dünya'daki iklim kriziyle uğraşmaya başlamalısınız

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in kurucusu olduğu Gelecek İçin Cumalar (FFF) kampanyasının yayımladığı bir video, dünya çapında Mars'a gitme yarışını tiye aldı. Videoda, "Mars'a kaçacak kadar zengin yüzde 1 içinde değilseniz, Dünya'daki iklim kriziyle bir an önce uğraşmaya başlamakla iyi edersiniz." mesajı verildi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, NASA'nın 'Perseverance' isimli insansız araştırma aracının bugün Mars'a inmesi beklenirken yayımlanan "Yüzde 1" isimli video, dünyanın Mars'a gitme yarışını tiye aldı. Bir reklam gibi çekilen videoda dünya nüfusunun yüzde 99'unun yeryüzünü terk etme lüksü olmadığı vurgulandı.

Videoda şu ifadeler yer aldı: Ve Dünya'da kalacak insanların yüzde 99'u için en iyisi iklim değişikliğini düzeltmek olacaktır. Analizlere göre sadece NASA'nın Perseverance aracını geliştirmesi, konuşlandırması ve operasyonlarda kullanması 2.7 milyar dolara mâl oluyor. Ve yine de çoğu insan asla Mars'ı ziyaret etme veya orada yaşama şansı bulamayacak"