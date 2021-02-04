İklim adaleti için tarihi karar: Fransa'da mahkeme, devleti iklim krizi mücadelesinde yetersiz adımlarından suçlu buldu

Fransa'da mahkeme, tarihi bir karara imza atarak devleti, iklim krizine dair taahhütlerini uygulamamaktan suçlu buldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da devletin iklim kriziyle mücadele için gerekli adımları atmadığı, karbon salınımını düşürmek için taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2.3 milyon imza toplayan dört çevre örgütü mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, Fransa devletini küresel ısınmayla mücadeleyi hedefleyen "taahütlerine uymamaktan" suçlu buldu.

Greenpeace Fransa yöneticisi Jean-François Julliard, "yüzyılın meselesi" olarak adlandırılan davayla ilgili "Bu dava iklim adaletiyle ilgili tarihi bir önem taşıyor. Karar yalnızca bilim insanlarının söylediklerini dikkate almıyor aynı zamanda Fransa'da halkın ne istediğine de bakıyor. Dünya genelinde iklim kriziyle ilgili devletleri sorumlu tutmak isteyen her insana ilham olmalı"

Fransa'da hükûmeti seragazı emisyonunu 2030 yılına gelindiğinde yüzde 40 oranında düşürmeyi, 2050 yılında ise karbon nötr olmayı hedefliyordu.