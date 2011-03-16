İklim, 19 yıl önce kime 'taciz kaydı' planladı?

T24- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tacizine uğradığını öne süren Odatv muhabiri İklim Bayraktar'ın, 19 yıl önce SHP'li Sarıyer Belediye Başkanı İhsan Yalçın'a tuzak kurmaya çalıştığı iddia edildi.











Ayfer İklim Bayraktar’ın 1992 yılında SHP’li Sarıyer Belediyesi’nde geçici kadro ile 1 yıla yakın çalıştığı ve ‘uygunsuz davranış’ gerekçesiyle işten çıkarıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre Personel İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aydın Akdoğan, ‘personelden gelen şikâyetler ve dikkat çeken davranışları’nı dikkate alarak Başkan İhsan Yalçın’a “Daha fazla kalırsa başımıza bela olacak” dedi ve Bayraktar’ın işine son verilmesini önerdi. Başkan Yalçın da Bayraktar’ın geçici sözleşmesini sonlandırdı.

Dönemin Belediye Başkanı Yalçın, Radikal’in soruları üzerine Bayraktar’ı yardımcılarının tavsiyesi üzerine ve ‘uygunsuz davranışlar’ nedeniyle işten çıkardıklarını doğruladı. Yalçın, ayrıca kendilerinin İklim Bayraktar’ı ‘Ayfer’ olarak bildiklerini, gazetelerde fotoğrafı çıkınca da “Bu Ayfer değil mi” diye konuştuklarını söyledi. Basın ve halkla ilişkiler âlemine genç yaşta ve ‘Ayfer’ adıyla giren Ayfer Kaleli Bayraktar, daha sonra iş dünyasında ‘İklim’ ve ‘İlkim’ adlarını da kullandı. Kaleli ise eşinin soyadıydı. Bu süre içinde sık sık işyeri de değiştirdi.

“Başkan’a gitme dedim”

İddiaya göre işten çıkarılmayı kabullenemeyen Bayraktar, Belediye Başkanı’ndan intikam alacağını söyledi; sık sık Başkan Yalçın’ı arayarak Pen Otel’de görüşme talep eden Bayraktar, bir TV’de muhabirlik yapan arkadaşının da bu görüşmeyi gizlice kaydetmesi için hazırlık yaptı, ancak Yalçın’dan hep olumsuz yanıt aldı. Dönemin Zabıtadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Oral, işten çıkarıldıktan sonra Bayraktar’a “Sana iş buluruz üzülme” dediğini, buna karşın “Görür o gününü” karşılığını aldığını anlattı. Bayraktar’ın Pen Otel’deki planını da kendisine anlattığını belirten Oral, “Bunun üzerine Başkan’a ‘Pendik’te randevusu varmış, oraya gitmesin’ diye mesaj gönderdim. O da gitmedi” diye konuştu. Bayraktar’ın ise yakın çevresine Belediye’deki işinden ayrılmasının nedeni olarak SHP’nin seçimleri kaybetmesini ve kapanmasını gösterdiği öğrenildi.

Avukatı bıraktı

İklim Bayraktar’ın avukatı Öncü Özbay, Bayraktar’ın açıklama yapmama kararı aldığını, kendisinin de vekâlet sözleşmesi sona erdiği için bundan sonra açıklama yapmayacağını söyledi. Radikal’in telefonla ulaştığı Ayfer İklim Kaleli Bayraktar ise “gelinen süreçte her türlü açıklamanın kişi ve kurumları odak haline getirdiğini” belirterek konuşmak istemedi.