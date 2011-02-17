-İKİZLERİN SEVGİSİ ANA RAHMİNDE BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - İtalyan bilim adamları, aynı rahmi paylaşan ikiz fetüslerin daha 14 haftayı bile doldurmadan birbirlerine nasıl sevgi gösterisi yaptıklarını görüntüleyerek bir ilke imza attı. İtalyan La Stampa gazetesindeki habere göre, Padova, Torino ve Parma üniversiteleri ile Trieste'deki Burlo Garofalo Pediatri Enstitüsünde görevli bir grup bilim adamı, daha kol ve bacakları tam gelişmemiş iki fetüsün birbirlerine olağanüstü bir tatlılıkla dokunuşlarını görüntüleyerek, minik kardeşler arasındaki ilk sosyalleşme anlarına şahitlik etti. Bugüne kadar bu denli küçük bir fetüsün sosyalleşmeye yönelik hareket yapmasının mümkün olmadığının düşünüldüğünü belirten bilim adamlarının kaydettiği görüntüler, bu düşüncenin pek de doğru olmadığını ortaya koyuyor. Küçük ikizlerin hareketlerini gözlemleyen, kaydeden ve ölçen araştırma ekibi, aynı rahmi paylaşan fetüslerin diğeriyle nazik küçük hareketlerle sosyal ilişki kurduğunu gözlemledi. Araştırmacılar, bunların düşünülmüş olduğunu, yetişkinlerin istemli hareketleriyle benzer özellikler taşıdığını belirterek, bu görüntülerin insanların sosyalliğe programlandığının kanıtı olduğunu bildirdi. Araştırma sonuçlarının yeni perspektifler kazandırdığını belirten bilim adamları, fetüsün hareketlerinden otizm gibi gelişim bozukluklarının saptanmasında yararlanılabileceğine dikkati çekti.